Отмечается, что есть риск дальнейшего роста курса валют.

В последнюю неделю осени курс доллара в Украине пощекотал нервы украинцам, а курс евро был более предсказуемым.

Эксперты в комментарии ТСН рассказали, покупать или продавать доллары сейчас.

Финансовый аналитик и член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин советует украинцам и дальше покупать валюту, если намерены сберечь свои средств от обесценения. По его словам, есть риск движения курса до отметки 44-45 гривень за доллар до конца года.

"Риск связан с переформатированием модели зарубежной помощи Украине, которая уходит на финансирование социальных расходов бюджета и закрывает дефицит торгового баланса. НБУ будет вынужден переходить к жесткой экономии резервов и резкому снижению продаж валюты, что приведет к дальнейшему скачку курса, и не только доллару, но и евро", - объяснил аналитик.

При этом эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предостерег украинцев от покупки валюты "на все деньги". Он уверен, что в ближайшие месяц-два Киев получит помощь от партнеров, потому что альтернатива намного хуже.

"При достаточном поступлении зарубежных средств доллар в течение 2026 года не подорожает выше 45 грн. Это означает, что гривневые валютные инструменты: облигации внутреннего государственного займа, депозиты, останутся, как и в 2025 году, выгоднее покупки валюты с целью заработать на ее удорожании", - объяснил эксперт.

В свою очередь глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский указал, что наиболее доходные виды инвестиций - золото и серебро в банковских слитках, а не покупка валюты.

"Об уровне прибыли от них в следующем году говорить рано, но он будет выше прибыли от других вложений", - указал Забловский.

В то же время эксперты по-прежнему не советуют продавать валюту без необходимости.

Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович отметил, что в условиях нестабильной экономической ситуации и постоянного роста цен украинцы ищут способы не просто отложить какие-то средства на "черный день" или накопить на определенную цель, но и защитить сбережения от обесценивания.

Он подробно разобрал варианты, куда можно вложить 100 тысяч гривень, чтобы защитить их от обесценивания и возможно приумножить свои накопления.

