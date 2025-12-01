В сфере водных ресурсов Украина стремительно приближается к повторению энергетического кризиса. Об этом говорится в колонке политолога Виталия Кулика, директора Центра исследований проблем гражданского общества, опубликованной на Цензор.НЕТ.

"То, что мы видим сегодня в сфере водных ресурсов - это калька с того, что уже произошло в энергетике", а последствия могут быть критическими: "украинцы уже сейчас сидят без света, а через некоторое время будут еще и без воды", отмечает политолог.

Ключевые риски связаны с законопроектом №7577, который "уничтожает институциональную способность Государственного агентства водных ресурсов" и создает условия для "узурпации и "дерибана" водных ресурсов страны". Документ предусматривает передачу ключевых функций водной отрасли так называемым "операторам" и органам местного самоуправления - что, по оценке автора, грозит дублированием функций, управленческой путаницей и фактическим отказом государства от системной координации в критически важной сфере.

Видео дня

В колонке отмечается, что новые структуры будут ориентированы прежде всего на тарифы и самоокупаемость, а не на экологическую безопасность или интересы общин. Такой подход противоречит европейской модели управления водными ресурсами и может лишить Украину международного финансирования на модернизацию гидросооружений и водную безопасность.

Подобная ситуация складывается из-за действий новоназначенного заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирины Овчаренко, которую автор называет главным лоббистом законопроекта №7577 и инициатив по размыванию полномочий Госводагентства. Рядом с ней действует и бывший замминистра экологии Михаил Хорев - давний соратник Овчаренко, ранее фигурировавший в коррупционном скандале вокруг незаконного отвода земель водного фонда в порту Черноморска, и который, по оценке автора, может участвовать в продвижении решений, ослабляющих государственный контроль в сфере водных ресурсов.

Автор подчеркивает: "когда системно разрушают критическую инфраструктуру - это не ошибка, это план. И сегодня этот план реализуют в сфере водных ресурсов". По его мнению, страна рискует повторить энергетический сценарий, но с еще более тяжелыми последствиями - вплоть до реальной угрозы остаться без воды.

Вас также могут заинтересовать новости: