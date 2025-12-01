Производитель считает, что изменение названия может привести к краткосрочному снижению спроса.

С января 2026 года Украина должна перестать производить собственные крепкие алкогольные напитки под названиями "коньяк", "шампанское", "мадерак", "херес", "кальвадос", а также "фету" и прочее. Это предусмотрено положениями Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Согласно документу, Украина обязалась охранять более 3 тысяч географических названий товаров, происходящих с территории Евросоюза. Переходный период сроком в 10 лет для ряда таких товаров завершается в конце 2025 года.

Так, "коньяком" теперь будет называться только алкогольный напиток из белых сортов винограда, который производится исключительно в округе города Коньяк в регионе Новая Аквитания во Франции. Соответственно, "шампанское" - это продукт исключительно одноименного региона Франции, все остальное - игристое вино. Похожая ситуация с остальными позициями в списке. Такая практика соответствует положениям международного торгового права.

Географическое название будет указывать на то, что продукт происходит из определенной местности, которой обусловлены его характеристики. Сюда входят особенности почвы, климатические условия, определенные традиции производства и тому подобное. Продукты с таким географическим указанием относятся к высшей категории и имеют более высокую цену.

Исчезнет ли украинский "коньяк" с полок сразу

С 1 января Украина должна только перестать производить продукты с географическим указанием - запрета их продажи нет, сообщил в разговоре с УНИАН первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

"Будет постепенное окончание тех торговых партий, которые были. С продажи никто снимать не будет и переклеивать этикетки тоже", - говорит Непран.

Специалист говорит, что крупные производители к этому переходу готовились. Небольшие и средние - рано или поздно тоже вынуждены будут это сделать.

"У нас был десятилетний период, даже европейское сообщество выделяло деньги на подготовку для перехода. Достаточно крупные производители это сделали, особенно те, кто заинтересован в экспорте в страны ЕС", - комментирует эксперт.

Те, кто ориентированы на внутренний рынок, еще какой-то период потянет с переходом, считает эксперт.

Как рассказал УНИАН СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский, компания намерена переименовать все свои коньяки в бренди.

"Все коньяки, которые мы будем производить с января следующего года, уже будут иметь название "бренди". Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo", - отмечает он.

Чем бренди отличается от коньяка

Каждый коньяк - это бренди, но не каждый бренди может называться коньяком, рассказывает Корчинский.

"Бренди - это общее название для всех дистиллятов, изготовленных из виноградных или фруктовых виноматериалов и выдержанных в дубе. Коньяк - это бренди, но с очень конкретными требованиями: он может производиться только в строго определенном регионе Франции и по специфическим правилам производства", - объясняет специфику производитель.

Корчинский подчеркивает, что изменение названия не влияет на вкус, стиль и органолептические характеристики продукции.

Украинцы больше любят коньяк, чем бренди

Ценители крепких напитков в Украине привыкли пить коньяк и считают, что бренди - это что-то более дешевое и менее качественное, говорят УНИАН о распространенном заблуждении наши спикеры.

"Есть такое понятие, как узнаваемость товара. Бренди и коньяк - они где-то похожи. Но менять вкусы потребителя не так-то и просто. Последние сто лет мы пили коньяк, а бренди - это казалось что-то непонятное, из романов", - говорит нам Непран.

Для многих украинцев еще неочевидно, насколько близки эти напитки, соглашается Корчинский.

"Недавно мы провели исследование, которое показало: потребители воспринимают бренди как напиток с более низкой ценностью, чем коньяк. Есть высокая вероятность, что такое изменение названия приведет к временному снижению спроса в течение ближайших месяцев", - констатирует производитель.

Логичным шагом могла бы стать масштабная рекламная кампания, которая объяснила бы: сегодняшнее бренди - это тот же вчерашний коньяк, просто с новым названием, продолжает Корчинский. Однако такие коммуникации требуют значительных бюджетов.

Насколько производителям сложно перейти с коньяка на бренди

С производственной точки зрения Корчинский не видит никаких минусов - технологический процесс остается неизменным, однако отмечает, что документальный переход долгий и довольно сложный.

"Переход на термин "бренди" - это сложный и многоэтапный процесс, который касается не только обновления дизайна. Полностью избежать расходов, связанных с заменой этикеток, невозможно. Широкий ассортимент и наличие позиций с нестабильными объемами продаж, на которые влияет ряд внешних факторов, формируют существенные остатки продукции - и часть из них придется списать. К этому добавляются расходы на обновление всех рекламных материалов", - перечисляет спикер.

Это непростой и болезненный этап, особенно в условиях конкурентного рынка, добавляет производитель.

Что грозит производителям за нарушение Соглашения с ЕС

Если производители продолжат выпуск украинского бренди под географическим указанием-названием "коньяк", они понесут административную ответственность и уплатят штраф, сообщает Корчинский.

"Предусмотрены штрафы за нарушение правил географических указаний - от 5 до 15 минимальных заработных плат. С 1 января 2026-го это будет 43 235 грн - 129 705 грн", - комментирует производитель.

Непран добавляет, что последствия будут зависеть также и от самих европейцев - насколько они будут отслеживать возможные нарушения.

"Насколько я знаю, уголовной ответственности за это не предусмотрено. Во время войны европейцы могут на эту ситуацию смотреть более-менее лояльно. Международные структуры по многим другим вещам где-то так и смотрят. Но по окончанию войны - будут преследования, будут юридические последствия. А если они его подведут под интеллектуальную собственность, то там может быть и уголовная ответственность", - резюмирует Непран.

Коньяк - уникальный продукт ЕС

Армения, которая имеет такую же давнюю историю изготовления коньяков, как и Украина, еще в 2021 году согласовала с ЕС отказаться использовать название "коньяк" для местной алкогольной продукции. На ребрендинг Европа выделила Армении 3 миллиона евро.

В то же время Китай в прошлом году ввел санкции против европейского коньяка после того, как ЕС поднял тарифы на китайские электромобили.

