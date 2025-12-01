Плотный туман дает возможность врагу просачиваться в город.

На сегодня в городе Покровске линия боестолкновения проходит по железнодорожному пути.

Об этом в эфире Киев24 сказал начальник отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов.

По его словам, в Покровске на сегодня сложные погодные условия - плотный туман, низкая видимость и это затрудняет обнаружение противника и они иногда могут просачиваться малыми группами. "Поэтому мы наблюдаем распространение серых зон, то есть это не то, что контролирует враг, а "ничейная" земля", - добавил он.

Видео дня

Прибыльнов отметил, что сейчас линия боестолкновения проходит по железнодорожному пути. "Наши подразделения сейчас пытаются и штурмовыми действиями, и действиями управляемых авиакомплексов максимально уничтожить противника на подступах к железнодорожному пути. Сама колея это также тяжелая преграда, которая затрудняет передвижение врага. Это открытый участок местности, который очень трудно перебежать, поэтому там также образовалась достаточно весомая kill-зона", - рассказал Прибыльнов. Он отметил, что в Покровске очень много вражеской пехоты, ее много уничтожается и иногда это "очень страшные жуткие жуткие картины".

По его словам, почва возле Покровска достаточно глинистая и поэтому противник не может очень сильно ускориться, идя по полю. "Всегда погода действует и для нас и против нас. Ведь такие погодные условия дают возможность и нам проводить ротацию", - сказал Прибыльнов.

Покровское направление сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что не исключено, что будет принято решение об организованном отходе украинских войск из Покровска.

Он подчеркнул, что "нет никакого окружения", поэтому украинским войскам прорываться никуда не надо - мы можем отходить, если будет принято такое решение.

По его словам, возле Покровска сосредоточено до 150 тыс. российских военнослужащих и еще туда добавлено 18 тыс. морских пехотинцев. При этом отметил, что из этих 168 тыс. российских военных 70 тыс. - это штурмовики.

Вас также могут заинтересовать новости: