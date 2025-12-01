Отмечается, что россияне побегали со своим флагом в двух населенных пунктах.

Нет никаких оснований россиянам объявлять о "захвате" населенных пунктов Ставки и Новоселовка в Донецкой области. Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Отмечается, что заявление командования 20-й армии и Минобороны РФ о якобы "захвате" этих двух н.п. в зоне ответственности 60-й ОМБр Третьего армейского корпуса является очередной информационной манипуляцией.

"Противник использует старую тактику: инфильтрует отдельные группы в район неподконтрольных ему поселков с целью снять постановочные видео с триколором, сымитировать "контроль" и выдать потери за успехи", - сообщают в Третьем армейском корпусе.

При этом отметили, что каждую из таких групп систематически уничтожают украинские подразделения, но командиры 20-й армии РФ продолжают отчитываться о вымышленных достижениях, чтобы удовлетворить высшее командование.

"60-я ОМБр вместе со смежными подразделениями продолжает устойчиво удерживать занятые рубежи в Донецкой области. И никаких оснований объявлять о "захвате" н.п. Ставки и Новоселовка - не существует!", - подчеркнул командир бригады Дмитрий Рогозюк.

В Третьем армейском корпусе показали видео, где российские пленные рассказывают, что в тех населенных пунктах их войск нет, а они должны были только триколор повесить.

Война в Украине - провокации с флагами

Как сообщал УНИАН, утром 29 октября, российские захватчики показательно установить триколор на потолке украинского Покровска. Впрочем, через час вражеский флаг был уничтожен,

Мониторинговый проект DeepState отмечал, что "российская тряпка как появилась - так и исчезла", то есть была уничтожена.

Россияне не раз заезжали малой группой в какой-то населенный пункт Украины и устанавливали российский флаг, что должно было означать, что они его захватили. При этом снимали пропагандистские видео. Но украинские бойцы уничтожали вражеский триколор вместе с группой.

