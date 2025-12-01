Прогулка вокруг основных достопримечательностей Кордовы займет всего 26 минут.

Немало туристов предпочитают изучать новые города на своих ногах, а потому при выборе следующего места для путешествия они обращают внимание на то, насколько там удобно ходить пешком.

Туристическая платформа Skyscanner представила список из 10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году.

Кордова – лучший город мира для пеших туристов

Возглавил рейтинг старинный испанский город Кордова.

"Расположенный в самом сердце Андалусии, Кордова – прекрасный город для пеших прогулок. Будучи важным римским городом и крупным исламским центром в Средние века, Кордова наиболее известна своей невероятной мечетью – Ла-Мескитой. Исторический Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, идеально подходит для пеших прогулок по его извилистым улочкам. Среди других достопримечательностей – Паласио-де-Виана, Ла-Худерия и Алькасар-де-лос-Рейес-Кристианос", – пишут авторы списка.

При этом они отмечают, что прогулка вокруг основных достопримечательностей Кордовы займет всего 26 минут, а в целом в городе и его окрестностях проложено 29 пешеходных маршрутов.

10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году

Кордова, Испания. Нагасаки, Япония. Хиросима, Япония. Реджо-ди-Калабрия, Италия. Монте-Карло, Монако. Тарту, Эстония. Бурса, Турция. Больцано, Италия. Сараево, Босния и Герцеговина. Виктория, Канада.

