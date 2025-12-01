Немало туристов предпочитают изучать новые города на своих ногах, а потому при выборе следующего места для путешествия они обращают внимание на то, насколько там удобно ходить пешком.
Туристическая платформа Skyscanner представила список из 10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году.
Кордова – лучший город мира для пеших туристов
Возглавил рейтинг старинный испанский город Кордова.
"Расположенный в самом сердце Андалусии, Кордова – прекрасный город для пеших прогулок. Будучи важным римским городом и крупным исламским центром в Средние века, Кордова наиболее известна своей невероятной мечетью – Ла-Мескитой. Исторический Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, идеально подходит для пеших прогулок по его извилистым улочкам. Среди других достопримечательностей – Паласио-де-Виана, Ла-Худерия и Алькасар-де-лос-Рейес-Кристианос", – пишут авторы списка.
При этом они отмечают, что прогулка вокруг основных достопримечательностей Кордовы займет всего 26 минут, а в целом в городе и его окрестностях проложено 29 пешеходных маршрутов.
10 лучших городов мира для пеших прогулок в 2026 году
- Кордова, Испания.
- Нагасаки, Япония.
- Хиросима, Япония.
- Реджо-ди-Калабрия, Италия.
- Монте-Карло, Монако.
- Тарту, Эстония.
- Бурса, Турция.
- Больцано, Италия.
- Сараево, Босния и Герцеговина.
- Виктория, Канада.
