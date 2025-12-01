Военнообязанные в возрасте от 25 лет продолжают поступать в университеты, но уже в меньших масштабах.

Все больше военнообязанных украинцев в возрасте от 25 лет начали поступать в колледжи после того, как в 2023-2024 годах государство законодательно закрыло ключевые лазейки для поступления этой категории граждан в университеты. Об этом рассказал глава Государственной службы качества образования (ГСКО) Руслан Гурак в интервью ZN.UA.

"У некоторых колледжей раньше был хронический недобор, а теперь внезапный ажиотаж, причем преимущественно среди поступающих в возрасте 25+. Например, есть колледж, где из 700 студентов 600 человек старше 25 лет, и все зачислены в 2023-2024 годах. То есть фактически неодушевленное заведение вдруг стало востребованным", - поделился он.

Гурак отметил, что военнообязанные в возрасте от 25 лет продолжают поступать в университеты, но уже в меньших масштабах. Он считает, что это связано с тем, что государство закрыло не все лазейки для уклонистов.

"Впрочем, есть и университеты, где более половины студентов составляют лица 25+. Ведь решение Верховной Рады перекрыло только один из входов для избегающих призыва, но не все. К тому же львиная доля таких студентов поступила еще в 2022 году, когда не были приняты ограничения, и учится и сейчас", - подчеркнул глава ГСКО.

Гурак добавил, что больше всего студентов в возрасте от 25 лет, которые избегают призыва в армию, подаются на контрактную основу обучения. Он заявил, что чаще всего поступающие выбирают самые дешевые и легкие для поступления специальности.

"Эти данные позволили предположить, что значительная часть поступающих в возрасте 25+ стали студентами исключительно для получения отсрочки от мобилизации. И эта гипотеза подтвердилась в ходе проверок", - заверил Гурак.

Кто может получить отсрочку, учась в колледже

Ранее заместитель Министра образования и науки Украины Дмитрий Завгородний заявил, что отсрочка от службы в армии в профессиональном образовании предоставляется только тем людям, которые никогда не учились ни в колледжах, ни в университетах. По его словам, таких людей в Украине немного.

Завгородний напомнил, что отсрочка в образовании предоставляются только в случае, если человек получает обучение по уровню выше, чем его предыдущее образование. Он добавил, что сейчас в аспирантуре рекордно увеличилось количество мужчин, ведь это дает право на отсрочку.

