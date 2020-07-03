Все зас*али пивными: блогер показал, во что оккупанты превратили Крым (фото)

По словам мужчины, с «приходом» россиян изменений на полуострове жители так и не заметили, наоборот – состояние ухудшилось.

В оккупированном Крыму с сегодняшнего дня стартовал курортный сезон. Несмотря на вспышку пандемии, российские оккупанты отменили обсервацию для приезжих еще две недели назад, а на улицах нечасто найдешь людей в защитных масках.

Фото Крыма под властью Кремля показал в сети блоггер.

По его словам, с «приходом» россиян изменений на полуострове жители так и не заметили, наоборот – состояние ухудшилось.

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«После 2014 года было принято говорить: «Ну, эти хохлы довели такое прекрасное место до состояния помойки! Во всем виноваты хохлы! Вот мы теперь наведем порядок! Вот сейчас плечи расправим и будет красота!». Ага... Прошло 6 лет, и пока что-то ничего не меняется», – пишет он.

Как пример, автор публикации рассказывает о местной забегаловке, «улучшение» которой исчезло сразу, как только появилось: «... за четыре года спи*дили лавочки, про*бались спасатели, разорился стартап «Моем ножки здесь». Еще кто-то спи*дил два прутики с ограждением, на которые ранее закрепляли бутылки. Наверное, это обанкротившийся владелец инновационного бизнеса».

В то же время на побережье никто не обращает внимания на гнилые водоросли. На берегах – кучи мусора.

«Я не знаю, есть ли в Феодосии мэр и вообще любая власть. Если вдруг есть, то со своей работой они не справляются. Берег за*ран пивными, пляжными клубами и прочим барахлом. Отовсюду раздается музыка уровня сельской дискотеки и запахи жаренного на углях мяса, шавухи и пива», – пишет блогер.

При этом старинные здания оккупанты «заселили» новыми магазинами, банками и др. А мэрию «украсили» золотыми козырьком и перилами.

«И хорошо, что фото не передает звук! Здесь надо учитывать, что ваши уши постоянно насилуют рекламой. Да, мэрия города развесила на фонарных столбах динамики и крутит там постоянно рекламу», – замечает мужчина.

Как сообщал УНИАН, официальный профиль ситуационно-кризисного центра министерства иностранных дел России в Twitter взломали.

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