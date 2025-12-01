Россияне, в частности, закрепились неподалеку Гуляйполя.

Российские оккупанты продвинулись в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что враг имел продвижение вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожской области. Согласно карте, российская армия увеличила "серую зону" вокруг Гуляйполя и закрепилась на позициях севернее города.

Кроме того, противник имел продвижение в районе населенного пункта Ступочки в Донецкой области - южнее Часового Яра. Также захватчики имели успехи неподалеку Двуречанского, которое расположено вблизи границы с Россией на Харьковщине.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики из Института изучения войны подтвердили информацию об успехах Сил обороны Украины в Днепропетровской области. Отмечается, что украинские защитники продвинулись на север от села Филия. В то же время они сообщали об успехах РФ на Харьковщине - в районе Петропавловки, которая расположена к востоку от Купянска.

Тем временем начальник пограничной заставы подразделения огневой поддержки бригады "Гарт" с позывным "Альпина" рассказал о ситуации в Волчанске на Харьковщине. Сообщается, что РФ фактически уничтожила город. В то же время он отметил, что город держится уже более года. И если бы РФ тогда удалось захватить его, то дальше враг попытался бы пойти на Харьков, или же к Купянскому направлению.

