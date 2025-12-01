Новые правила не касаются трудовых мигрантов, студентов, проживающих долгосрочно, или работников в секторе логистики.

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник подписал указ, предоставляющий безвизовый въезд в Россию на срок до 30 дней для многих категорий граждан Китая, включая туристов, бизнесменов, ученых, художников и спортсменов, сообщает Reuters.

В агентстве напомнили, что Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали соглашение о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до того, как руководитель Кремля отправил десятки тысяч военных в Украину в феврале 2022 года. С тех пор Москва в значительной степени полагается на импорт из Пекина, чтобы помочь себе преодолеть западные санкции.

"В указе Путина говорится, что его решение отражает шаг Пекина по предоставлению безвизового режима в Китай многим категориям граждан России, и что новые российские правила будут оставаться в силе до 14 сентября 2026 года", - пишет издание.

В Reuters добавили, что новые правила не распространяются на китайских трудовых мигрантов, студентов, проживающих долгосрочно, или работников в секторе логистики и транспорта.

Как сообщал УНИАН, в Китае растут цены на экспорт для покупателей из России. Так, согласно исследованию, средняя цена, которую Россия платила за китайский экспорт санкционированных товаров, выросла на 87% в период с 2021 по 2024 год. Особенно увеличилась стоимость шарикоподшипников, которые входят в список высокоприоритетных товаров Европейского союза и являются критически важными в российском оружейном секторе.

В то же время, общий объем двусторонней торговли между Россией и Китаем за первые девять месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упал на 9%. В то же время в период с 2020 по 2024 год объем торговли вырос более чем вдвое.

