Также это запустит ряд проблем в самой Украине, считает обозреватель.

Путин понимает, что не сможет захватить всю Донецкую область силой, поэтому и пытается получить эту территорию путем переговоров. Об этом заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, военный обозреватель Иван Тимочко в эфире "24 Канала".

"Даже если с боями он ее займет, это будет разрушенная территория, ресурсно непригодная. Даже если там есть какие-то залежи, возможность зарабатывать, то индустрия будет разрушена. Есть вариант, что они могут на оккупированные территории запустить китайцев, чтобы они что-то делали. Но для чего тогда гибли российские солдаты, чтобы китайцы зашли своими технологиями и зарабатывали для себя", - сказал Тимочко.

В то же время он добавил, что для Путина важно показать, что Силы обороны могут отходить с тех или иных территорий без боя, поскольку это может создать прецедент.

Видео дня

"Поскольку он хочет начать каскад таких претензий на те области, которые они не заняли, но поспешили добавить в Конституцию. Кроме того, он прекрасно понимает, что такой беспрепятственный уход, пусть с небольшой части территории, с минимальными вызовами, но украинское общество на это отреагирует очень негативно. Это все понимают. И наше военно-политическое руководство, и российское и американское. И уступив, приняв такие условия, это в Украине может вызвать огромный каскад проблем", - добавил Тимочко.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты Axios сообщили, что во время прямых переговоров между США и Украиной во Флориде, почти единственной темой стал вопрос территорий. В частности стороны обсуждали, где должна быть проведена граница после завершения войны.

Тем временем РБК-Украина сообщает, что во время переговоров сторонам не удалось прийти к согласию по ключевым вопросам - территорию и внесение изменений в Конституцию. В частности отмечается, что РФ продолжает настаивать на полном выводе Сил обороны с Донбасса, тогда как для Украины этот вариант является недопустимым.

