Ирландский лоукостер Ryanair принял решение закрыть свою програму лояльности Prime менее чем через год после ее запуска в марте 2025 года.
Как пишет The Independent, крупнейший бюджетный перевозчик Европы прекратил программу на фоне того, как ее участники получили скидки на авиабилеты более 6 миллионов евро всего за восемь месяцев ее действия – и это больше, чем вони заплатили за членство.
В авиакомпании заявили, что их не устроили результаты "испытательного периода" программы, поскольку доход от подписки "не оправдывает времени и усилий, затраченных на запуск ежемесячной распродажи эксклюзивных мест Prime".
"На протяжении многих лет клиенты просили о программе лояльности для участников Ryanair, поэтому мы провели тестирование программы Prime в течение последних 8 месяцев. На сегодняшний день мы зарегистрировали более 55 тысяч участников Prime, что принесло более 4,4 млн евро в виде абонентской платы. Однако наши участники Prime получили более 6 млн евро скидок на тарифы, так что этот пробный период обошелся дороже, чем принес", – контатировала директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.
Что предлагала программа Ryanair Prime
Годовая подписка стоимостью 79 евро включала в себя бесплатное бронирование мест, бесплатную туристическую страховку и доступ к 12 ежегодным (по одной в месяц) эксклюзивным распродажам мест для участников.
Участники также регулярно получали электронные письма о предстоящих эксклюзивных распродажах авиабилетов и соответствующих предложениях, а также могли бронировать неограниченное количество рейсов по сниженным тарифам Prime.
Что это значит для пассажиров
С 28 ноября 2025 года новые клиенты не могут зарегистрироваться в программе Prime.
Действующие 55 тысяч участников программы сохранят доступ к эксклюзивным ежемесячным предложениям на авиабилеты до октября 2026 года.
"С более чем 207 миллионами пассажиров в этом году Ryanair продолжит концентрироваться на предоставлении самых низких тарифов в Европе всем нашим клиентам, а не только этой подгруппе из 55 000 участников Prime", – добавила представительница Ryanair.
Другие новости Ryanair
Как ранее сообщал УНИАН, с ноября 2025 года крупнейший лоукостер Европы окончательно отказался от бумажных посадочных талонов. Вместо этого его пассажиры тепер будут проводить все операции по регистрации на рейсы онлайн в приложении Ryanair.
Также ирландский бюджетный перевозчик вовсю продолжает отменять рейсы в страны, где его не устраивает размер налогов и аэропортовых сборов. Так, вслед за Австрией, Германией, Испанией и Португалией под роздачу попала Франция.
