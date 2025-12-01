Ryanair отменяет подписку Prime / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Ирландский лоукостер Ryanair принял решение закрыть свою програму лояльности Prime менее чем через год после ее запуска в марте 2025 года.

Как пишет The Independent, крупнейший бюджетный перевозчик Европы прекратил программу на фоне того, как ее участники получили скидки на авиабилеты более 6 миллионов евро всего за восемь месяцев ее действия – и это больше, чем вони заплатили за членство.

В авиакомпании заявили, что их не устроили результаты "испытательного периода" программы, поскольку доход от подписки "не оправдывает времени и усилий, затраченных на запуск ежемесячной распродажи эксклюзивных мест Prime".

"На протяжении многих лет клиенты просили о программе лояльности для участников Ryanair, поэтому мы провели тестирование программы Prime в течение последних 8 месяцев. На сегодняшний день мы зарегистрировали более 55 тысяч участников Prime, что принесло более 4,4 млн евро в виде абонентской платы. Однако наши участники Prime получили более 6 млн евро скидок на тарифы, так что этот пробный период обошелся дороже, чем принес", – контатировала директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.

Что предлагала программа Ryanair Prime

Годовая подписка стоимостью 79 евро включала в себя бесплатное бронирование мест, бесплатную туристическую страховку и доступ к 12 ежегодным (по одной в месяц) эксклюзивным распродажам мест для участников.

Участники также регулярно получали электронные письма о предстоящих эксклюзивных распродажах авиабилетов и соответствующих предложениях, а также могли бронировать неограниченное количество рейсов по сниженным тарифам Prime.

Что это значит для пассажиров

С 28 ноября 2025 года новые клиенты не могут зарегистрироваться  в программе Prime.

Действующие 55 тысяч участников программы сохранят доступ к эксклюзивным ежемесячным предложениям на авиабилеты до октября 2026 года.

"С более чем 207 миллионами пассажиров в этом году Ryanair продолжит концентрироваться на предоставлении самых низких тарифов в Европе всем нашим клиентам, а не только этой подгруппе из 55 000 участников Prime", – добавила представительница Ryanair.

Как ранее сообщал УНИАН, с ноября 2025 года крупнейший лоукостер Европы окончательно отказался от бумажных посадочных талонов. Вместо этого его пассажиры тепер будут проводить все операции по регистрации на рейсы онлайн в приложении Ryanair.

Также ирландский бюджетный перевозчик вовсю продолжает отменять рейсы в страны, где его не устраивает размер налогов и аэропортовых сборов. Так, вслед за Австрией, Германией, Испанией и Португалией под роздачу попала Франция.

