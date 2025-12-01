Менее чем за восемь месяцев действия программы ее участники получили больше скидок, чем заплатили за членство.

Ирландский лоукостер Ryanair принял решение закрыть свою програму лояльности Prime менее чем через год после ее запуска в марте 2025 года.

Как пишет The Independent, крупнейший бюджетный перевозчик Европы прекратил программу на фоне того, как ее участники получили скидки на авиабилеты более 6 миллионов евро всего за восемь месяцев ее действия – и это больше, чем вони заплатили за членство.

В авиакомпании заявили, что их не устроили результаты "испытательного периода" программы, поскольку доход от подписки "не оправдывает времени и усилий, затраченных на запуск ежемесячной распродажи эксклюзивных мест Prime".

"На протяжении многих лет клиенты просили о программе лояльности для участников Ryanair, поэтому мы провели тестирование программы Prime в течение последних 8 месяцев. На сегодняшний день мы зарегистрировали более 55 тысяч участников Prime, что принесло более 4,4 млн евро в виде абонентской платы. Однако наши участники Prime получили более 6 млн евро скидок на тарифы, так что этот пробный период обошелся дороже, чем принес", – контатировала директор по маркетингу Ryanair Дара Брэди.

Что предлагала программа Ryanair Prime

Годовая подписка стоимостью 79 евро включала в себя бесплатное бронирование мест, бесплатную туристическую страховку и доступ к 12 ежегодным (по одной в месяц) эксклюзивным распродажам мест для участников.

Участники также регулярно получали электронные письма о предстоящих эксклюзивных распродажах авиабилетов и соответствующих предложениях, а также могли бронировать неограниченное количество рейсов по сниженным тарифам Prime.

Что это значит для пассажиров

С 28 ноября 2025 года новые клиенты не могут зарегистрироваться в программе Prime.

Действующие 55 тысяч участников программы сохранят доступ к эксклюзивным ежемесячным предложениям на авиабилеты до октября 2026 года.

"С более чем 207 миллионами пассажиров в этом году Ryanair продолжит концентрироваться на предоставлении самых низких тарифов в Европе всем нашим клиентам, а не только этой подгруппе из 55 000 участников Prime", – добавила представительница Ryanair.

