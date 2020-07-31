В России водитель BlaBlaCar вышвырнул на дорогу мать с плачущими детьми (видео)

На записи видно, что мужчина силой вытянул за ногу туристку из автомобиля

В Сочи (Россия) водитель BlaBlaCar выкинул из машины мать с плачущими детьми посреди дороги.

Видео опубликовал Telegram-канал «Туподар Краснодар».

На записи видно, что мужчина силой вытянул за ногу туристку из автомобиля. Стоящие на дороге дети плачут, а женщина требует от водителя вернуть ей две тысячи рублей.

«Мы с детьми что будем делать, неизвестно где?» - задается вопросом женщина в истерике. В ответ водитель говорит, что это «ее проблемы» и уезжает.

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Женщина, ехавшая в Сочи из Геленджика, рассказала Telegram-каналу «Подъем», что конфликт между ней и водителем возник из-за детей, которые шумели в дороге.

«Он повредил ногу мне, толкнул. Его взбесили дети из-за того, что они песню пели и чипсы ели», - сказала она.

В полиции Сочи сообщили, что личность водителя установлена, в отношении его проводится проверка.

В BlaBlaCar заявили, что автомобилист якобы «не имеет к ним отношения», и выразили готовность принять «активное участие в изучении обстоятельств случившегося».

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