Молодожены недавно стали родителями.

Украинский защитник Дмитрий Бабчук поделился новыми фотографиями со своей невестой - телеведущей и блогершей Лесей Никитюк.

Утром военнослужащий опубликовал в своем Instagram-аккаунте подборку снимков, на которых можно увидеть Лесю с их маленьким сыном Оскаром, самого Бабчука с едой, а также трогательное селфи пары с собакой. Кроме того, в подборке немало фото со службы мужчины.

Боец подписал фото словом "рандом", а телеведущая в комментариях оставила такое сообщение: "Такие вот сегодня рандомы...".

Как сообщал УНИАН, недавно Дмитрий Бабчук возмущенно отреагировал на очередной коррупционный скандал в Украине, который происходит прямо во время полномасштабной войны. Боец жестко раскритиковал людей, которые наживаются на стране, пока другие мужчины и женщины рискуют своими жизнями и здоровьем на поле боя с российским оккупантами.

