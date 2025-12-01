По словам аналитиков ING, риски для поставок нефти растут.

Цены на нефть утром первого дня зимы растут на фоне прекращения экспорта нефти Каспийским трубопроводным консорциумом из-за атаки "неизвестных" дронов и напряженности между США и Венесуэлой, сообщает Reuters.

По данным портала Investing, по состоянию на 12:00 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent выросла на 1,21 доллара, до 63,59 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила на 1,21 доллара, до 59,76 доллара за баррель.

Reuters отмечает, что котировки превысили недельные максимумы.

Видео дня

Каспийский трубопроводный консорциум, акционерами которого являются Россия, Казахстан и США, 29 ноября заявил, что прекратил работу после того, как причал на его российском терминале на Черном море повредили украинские беспилотники. Речь идет о терминале в порту Новороссийск. Официально о новой атаке украинских беспилотников на ключевой порт по экспорту российской нефти не сообщалось.

Кроме того, поспособствовало росту цен и решение ОПЕК+ по сохранению квот на добычу нефти в первом квартале 2026 года. Издание напоминает, что в начале ноября картель решил не повышать квоты на добычу нефти "из-за опасений избытка предложения". По итогам встречи 30 ноября картель подтвердил это решение.

Дополнительный импульс росту нефтяных котировок дал президент США Дональд Трамп. 29 ноября он заявил, что "воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее" следует считать закрытым.

Издание отмечает, что заявление американского лидера вызвало неопределенность на нефтяном рынке, поскольку эта южноамериканская страна - один из основных производителей нефти. Американский лидер не предоставил больше никаких подробностей.

"Не видите в этом ничего особенного", - сказал Трамп.

К тому же украинские военные сообщили в соцсетях о новой атаке на российский НПЗ. В свою очередь аналитики ING отметили, что "риски для поставок растут после дополнительных атак Украины на российскую энергетическую инфраструктуру и эскалации напряженности между США и Венесуэлой".

Цены на нефть и удары по энергоинфраструктуре России - последние новости

Несмотря на то, что утром 28 ноября цены на нефть росли, "черное золото" завершило последний месяц осени четвертым подряд месячным падением.

29 ноября Каспийский трубопроводный консорциум заявил о прекращении работы из-за атаки украинских морских дронов на порт Новороссийск. При этом Генеральный штаб Украины об ударе не сообщал. Последняя официально подтвержденная атака на порт Новороссийска состоялась 25 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: