Как из сказки: в эти 4 дня рождаются люди с 'неземной' энергией

Эксперты по нумерологии и фейским энергиям выделили четыре даты рождения, владельцы которых якобы имеют особую, почти потустороннюю ауру. По их словам, эти люди излучают легкость, магнетизм и нежность, что больше подходит магическим существам, чем обыденному человеческому миру, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Специалисты говорят: сказочная энергия - явление редкое, и найти ее можно только у тех, кто родился в определенные дни. Ниже - кто принадлежит к этой "фейской" четверке.

3 число - Магнетическая Муза

Рожденные 3-го резонируют с числом творчества и игры. Нумерологи утверждают, что их ясность, любознательность и юношество создают вокруг них эфемерную, сказочную ауру. Их называют "фейскими" за элегантность и причудливую доброту, которую сложно воспроизвести другим.

9 число - Исцеляющая Надежда

Те, кто появился на свет 9-го, якобы обладают мощной мистической энергией. Число девять символизирует сострадание и целостность - именно то, что создает вокруг человека мягкое, сияющее поле, похожее на свет фей. Их красота, утверждают эксперты, исходит из внутренней глубины.

11 число - Душевный Свет

Одиннадцатое - одно из "главных чисел", которое связывают с духовной миссией. Рожденные в этот день якобы приносят в мир мир и гармонию, что формирует их светлую, нежную, почти божественную ауру. Эксперты уверяют: феи узнали бы их с первого взгляда.

22 число - Божественный Строитель

Дата 22 также считается "главной" и связана с редким сочетанием силы и эфемерности. Нумерологи описывают таких людей как земных, но одновременно потусторонних - энергия, как будто принадлежит двум мирам.

