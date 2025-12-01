Наводнения и оползни охватили более половины из 25 административных округов.

Шри-Ланка переживает самое большое и сложное природное бедствие в своей истории - количество погибших от циклона Дитва достигло 355 человек. Как пишет The New York Times, об этом заявил президент страны Анура Кумара Диссанаяке. Отмечается, что еще 366 человек считаются пропавшими без вести, а более миллиона пострадали - целые города до сих пор стоят под водой. Хотя циклон уже сместился в направлении южного побережья Индии, синоптики предупреждают о новых волнах сильных дождей и дальнейшем наводнении в ряде районов острова.

Наводнения и оползни охватили более половины из 25 административных округов, в более чем 20 из них пришлось проводить массовые эвакуации. Спасательные службы работают на пределе возможностей. В понедельник команды спасателей при поддержке авиации и персонала из Индии пытались прорваться в регионы, которые стали недоступными из-за высокого уровня воды.

По первоначальной оценке ООН, стихия разрушила более 15 тысяч домов.

Для страны с населением 23 миллиона человек это новый серьезный удар после десятилетий испытаний - от 30-летней гражданской войны и цунами 2004 года до недавних терактов и экономического кризиса.

"Мы сталкиваемся с самым большим и самым сложным природным бедствием за всю нашу историю", - заявил президент Анура Кумара Диссанаяке в обращении к нации.

К понедельнику частично восстановили движение поездов, электроснабжение и связь, однако масштабы разрушений остаются огромными. По меньшей мере 10 мостов повреждены, более 200 ключевых дорог остаются непроездными, сообщает дорожное агентство страны.

В крупных регионах до сих пор серьезной проблемой остается доступ к питьевой воде.

Природные катастрофы в Юго-Восточной Азии

Напомним, вблизи побережья индонезийского острова Суматра недавно произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6 баллов. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 16 км, в 45 км к северо-западу от города Синабанг на острове Симелуэ. Вскоре после основного толчка произошел афтершок магнитудой 4,8 к югу от первого эпицентра.

Регион Суматры уже пережил одно из самых мощных землетрясений в современной истории - 26 декабря 2004 года у ее побережья произошло мегатрастовое землетрясение магнитудой 9,5, которое вызвало разрушительное цунами. Тогда погибли около 226 тысяч человек в странах Индийского океана, из них более 126 тысяч - в Индонезии.

