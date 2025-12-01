Экономика Поднебесной замедляется, а производственная активность сокращается уже восьмой месяц подряд.

Экономика Поднебесной переживает не лучшие времена. Спад в Китае затянулся на рекордно долгий период, пишет Bloomberg.

Отмечается, что официальный индекс деловой активности в промышленности Китая в ноябре сократился - падение продолжается восьмой месяц подряд. Также снижается активность в сфере строительства и услуг - эти отрасли показали отрицательную динамику впервые за почти три года.

В целом в последнем квартале промышленное производство в Китае продемонстрировало наименьший прирост с начала года. Кроме того, экспорт сократился после введения пошлин США, поскольку мировой спрос не смог компенсировать падение поставок на американский рынок.

Однако, несмотря на это, напряженность между Пекином и Вашингтоном снизилась после встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Южной Корее в прошлом месяце. Впрочем, окончательное торговое соглашение между странами до сих пор не было достигнуто. К тому же дипломатический конфликт с Японией добавил неопределенности в торговле, поскольку Китай не исключает экономические контрмеры.

Кроме геополитических рисков на китайские заводы давит слабый внутренний спрос, в результате чего в октябре рост розничных продаж замедлился. Падение фиксируется пятый месяц подряд - это самая длинная серия со времен пандемии.

Однако недавний спад в экономике не означает, что Пекин готовит новую волну стимулов для ее активизации. Правительство считает, что запланированный рост экономики на уровне около 5% в этом году все еще вполне реален, поэтому масштабных дополнительных мер пока не планируют.

С конца сентября Китай уже предоставил дополнительные стимулы на сумму примерно 141 миллиард долларов для провинций с целью расширить инвестиции и погасить задолженность перед компаниями, а также нового финансирования для стимулирования инвестиций.

В ближайшие пять лет Китай и в дальнейшем будет делать ставку на развитие технологий и производственного сектора. Это останется главным приоритетом, даже несмотря на то, что власти обещают существенно увеличить роль внутреннего потребления в экономике.

Экономика Китая - последние новости

30 ноября стало известно, что в Китае растут цены на экспорт для покупателей из России. Прежде всего это касается товаров двойного назначения.

Ранее сообщалось, что компании из Китая захватывают ключевые позиции на российском рынке. При этом местный бизнес в РФ ничего не может им противопоставить.

