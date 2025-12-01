В России считают мирный план репятствием для достижения целей в Украине.

Россия, вероятно, отклонит любую версию предложенного США мирного плана, поскольку считает его препятствием для достижения своих целей в Украине и в мире. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, анализируя информационные "сигналы" из Кремля.

Так, один из российских военных блогеров 30 ноября заявил, что лидер России Владимир Путин "чётко" обозначил свою готовность достичь военных целей России военными средствами; следовательно, все мирные переговоры после переговоров в Стамбуле в 2022 году "нецелесообразны". Он также добавил, что участие России в любых мирных переговорах "исключительно" зависит от прогресса России на поле боя.

При этом он заявил, что усилия президента США Дональда Трампа по прекращения огня на линии фронта не приносят пользы России, поскольку прекращение огня вынудит Россию отменить указ о мобилизации от сентября 2022 года, что сократит размер российских вооруженных сил и истощит российский офицерский корпус.

Бывший российский офицер и ультранационалист Игорь Гиркин также заявил о том, что Кремль не подпишет никаких соглашений на основе мирного предложения, и что война на Украине будет продолжаться.

Гиркин утверждал, что Кремль не будет брать на себя никаких обязательств по каким-либо механизмам, которые могли бы официально признать Россию агрессором и позволить США применять к ней санкции в случае нарушения мирного соглашения. Он также утверждал, что мирное соглашение невыгодно для России, поскольку оно вынудит ее официально отказаться от своих претензий на незаконно аннексированные части Украины; сдать "стратегически важные" наступательные позиции в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях; предоставить украинским войскам время для отдыха и восстановления; резко снизить боеготовность российских войск; и привести к "стратегическому разрыву" между Россией и Китаем.

Обозреватель российского государственного информационного агентства "Россия сегодня" заявил, что Россия не воспринимает мирное предложение США всерьёз и не ожидает, что план будет работать. Он утверждал, что Россия "делает вид", что готова принять Соединённые Штаты в качестве посредника, но в конечном итоге стремится заключить договор, который обеспечит ей победу на поле боя, и что Россия не стремится к немедленному миру, как Соединённые Штаты. Он также намекнул, что Россия вряд ли пойдет на дальнейшие уступки, поскольку Кремль считает, что уже выиграл войну в Украине.

"Российские официальные лица и ультранационалисты постоянно публично отвергают мирный план из 28 пунктов и его последующие версии с момента его первого появления в середине ноября 2025 года, поскольку предложенный план не уступает всем абсолютистским военным требованиям России", - подчеркивают в ISW.

Мирный план

Как сообщал УНИАН, в воскресенье Украина и США провели результативные переговоры по мирному соглашению во Флориде.

Сторонам так и не удалось согласовать проект мирного соглашения. Источники СМИ утверждают, что споры велись именно вокруг территориальных вопросов, а также темы возможного членства Украины в НАТО.

На фоне новостей о переговорах стало известно, что в понедельник Уиткофф и Кушнер посетят Москву. В Кремле уже подтвердили визит и заявили, что встреча Уиткоффа и Трампа состоится 2 декабря во второй половине дня.

