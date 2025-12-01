Ранее сообщалось, что Москва готова передать Ирану истребители Су-35, а возможно, и более современные Су-57.

Сегодня Россия производит для Ирана 16 истребителей Су-35. Эта цифра отражает самолеты, находящиеся в активном производстве; дополнительные борта могут появиться позже, а некоторые могут быть уже завершены. Об этом сообщает UNITED24.

В своем расследовании специалисты ссылаются на российские документы, в которых упоминаются, в частности, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина и Научно-производственное предприятие "Звезда".

Первый является основным местом сборки истребителей Су-35, тогда как "Звезда" отвечает за катапультные кресла К-36. Одним из заказчиков выступает корпорация "Яковлев", которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию и также производит авиационную технику.

Технические требования предусматривают, что вся продукция должна быть в экспортной конфигурации.

Она должна быть пригодна для любых климатических условий и маркирована на английском языке. В общем можно сделать вывод, что все 16 самолетов планируют изготовить и передать Ирану до 2027 года.

Как Россия помогает Ирану

Ранее УНИАН сообщил, что в целом Иран мог заказать у россиян 48 многоцелевых истребителей Су-35.

Таким образом, речь идет о радикальном усилении Воздушных сил Исламской Республики, которые даже до недавней Двенадцатидневной войны (когда они понесли большие потери) находились в критическом состоянии, полагаясь на откровенно архаичные МиГ-29 и F-14 Tomcat.

Также недавно в Сеть выложили видео с фронтовым бомбардировщиком Су-34 в необычном оранжевом камуфляже. Некоторые специалисты предположили, что самолет предназначен для Ирана. В то же время, по мнению других, это самолет алжирского контракта.

