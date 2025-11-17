Фильм уже получил высокие оценки от критиков.

4 декабря 2025 года в украинский прокат выходит необычная романтическая фэнтези-комедия "Вечность" (Eternity), события которой разворачиваются вокруг любовного треугольника в наименее ожидаемом месте – загробной жизни.

Из этой причудливой концепции расцветает смелая и волнующая ромком-драма – путешествие в волшебную фантазию о послеземном существовании и в размышления о том, как мы измеряем ценность любви и счастья, полученного за всю жизнь.

УНИАН вместе с украинским дистрибутором ленты, компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты об этом фильме от режиссера Дэвида Фрейна и культовой студии А24, который, по мнению критиков, имеет все шансы стать новой классикой романтических комедий.

О чем фильм

Когда Ларри Катлер (Майлз Теллер) неожиданно умирает раньше своей жены Джоан (Элизабет Олсен), он приходит в себя в хаосе своеобразной перевалочной станции между этим и потусторонним миром, где новоприбывшим предлагается бесконечный выбор возможных загробных жизней. Но есть один нюанс: координатор загробной жизни (Да'Вин Джой Рэндольф) сообщает Ларри, что у него есть только одна неделя, чтобы решить главную дилемму: где и с кем провести целую вечность. Когда же вскоре после Ларри на станцию прибывает Джоан, она обнаруживает, что здесь ее ждет не только ее муж, но и ее первая любовь, Люк (Каллум Тернер), который провел в этом Чистилище 67 лет ради будущей вечности с любимой. Джоан оказывается перед невозможным выбором: между мужчиной, с которым она провела свою жизнь, и мужчиной, который обещает ей жизнь, которую она могла бы прожить.

Сценарий из "черного списка Голливуда", который дождался экранизации

С 2005 года в каждую вторую пятницу декабря публикуется так называемый "Черный список лучших сценариев Голливуда" (The Black List) – результаты опроса руководителей киностудий и продюсерских компаний, который определяет лучшие уже написанные и представленные индустрии сценарии фильмов, которые, впрочем, еще не были сняты.

Быть в этом списке для сценария, с одной стороны, плохо, потому что это значит, что, несмотря на интересную оригинальную идею, он до сих пор не нашел тех, кто мог бы ее воплотить. А с другой стороны – хорошо, потому что это своеобразный знак качества: ведь фильмы, которые в итоге были выпущены по сценариям из него, в целом собрали более $25,5 млрд и были номинированы на 241 премию "Оскар" и 205 "Золотых глобусов", получив соответственно 48 и 40 наград.

В 2022 году сценарий Патрика Каннена к фильму "Вечность" вырвался на первые позиции в Черном списке. Это была редкая история, которая требовала абсолютно целостного режиссерского видения, чтобы ее вообще удалось реализовать. И это видение появилось у Дэвида Фрейна – ирландского сценариста и режиссера, который стал известен благодаря комедии взросления "Свидание с Эмбер", но еще никогда не брался за что-то настолько изобретательное и масштабное, как "Вечность".

"У меня была инстинктивная и эмоциональная реакция на сущность этой истории, которая заставила мой мозг работать на полную мощность, – вспоминает Фрейн. – Я представил эту версию потустороннего мира как среду, создающую интенсивное давление, чтобы усилить страдания Джоан от невозможного решения. Для меня было жизненно важно, чтобы для Джоан действительно не было правильного или неправильного выбора. Здесь нет ни хорошего парня, ни плохого парня. Мне хотелось, чтобы зрители спорили о том, сделала она правильный выбор или нет".

Режиссер признается, что он всегда мечтал снять классический ромком. "Я обожаю ту эпоху, когда люди верили, что ромкомы могут сказать все. Что они могут быть самыми глубокими фильмами, несмотря на всю легкость подачи, – говорит он. – И вот мой шанс. Да, действие "Вечности" происходит в потустороннем мире, но для меня было важно, что персонажи здесь вовлечены в конфликты, которые очень живые, человечные и правдивые".

Впрочем, Фрейн сомневался, что продюсеры-братья Тревор и Тим Уайт доверят такой грандиозный проект для студии А24 "маленькому ирландскому независимому кинематографисту". Но, как оказалось, братья Уайты были настолько очарованы режиссерским видением Дэвида, что с готовностью передали ему творческие полномочия.

Звездный актерский состав

Актер Майлз Теллер, известный по напряженной музыкальной драме "Одержимость" и блокбастеру "Топ Ган: Мэверик", был вдохновлен переключиться на жанр ромкома и воплотить попытку Ларри Катлера снова завоевать свою жену.

"Вечность" – один из самых смешных сценариев, которые я читал в своей жизни, – говорит актер. – Прошло немало времени с тех пор, как я делал комедии, и я забыл, насколько освобождающим в творческом плане может быть этот жанр. Но в то же время "Вечность" – это одна из тех комедий, в которых также есть поэтические, красивые сцены, касающиеся жизни, тем любви и потери, и для меня это было очень мощное сочетание".

Элизабет Олсен, известная как супергероиня Marvel Багровая Ведьма/Ванда Максимофф, говорит, что ее собственное сердцебиение ускоряется, когда она представляет тот невозможный выбор, который должна сделать Джоан.

"Это не обычный любовный треугольник, потому что Джоан должна принять решение о любви вне всех привычных рамок земного времени и обстоятельств. Ее решение действительно касается вечности", – подчеркивает Олсен.

Невероятный потенциал для творчества также привлек Каллума Тернера, харизматичного молодого актера, которого можно было увидеть в сериале HBO "Повелители воздуха" и франшизе "Фантастические твари".

"Вечность" – это визуально удивительная, искрящаяся комедия, которая ведет своих героев в насыщенное эмоциональное путешествие, – говорит он. – Это тот тип фильмов, которые все любят, но о которых говорят, что их "больше никто не снимает".

Ревитализация жанра ромкома

Сейчас "Вечность" имеет 85% "свежести" на Rotten Tomatoes и 7,3 из 10 баллов на IMDb.

Обозреватель Mashable называет "Вечность" "ромкомом, который является блестяще умным, сенсационным и достойным восхищения".

"Это не только продуманная изобретательность самой концепции фильма, но и глянец и величественность кинопроизводства – ведь это работа студии А24", - подчеркивает The Guardian.

"Все это довольно остроумно и мило, даже несмотря на то, что мощная волна грусти пронизывает почти каждый разговор в фильме", – отмечает рецензент The Hollywood Reporter.

А обозреватель The Daily Beast резюмирует: "Бодрый, милый и трогательный, этот фильм с Майлзом Теллером, Элизабет Олсен и Каллумом Тернером в главных ролях, уже полюбился зрителям и продолжает столь необходимую ревитализацию жанра ромкома".

