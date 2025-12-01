iPhone 17 Pro Max далеко не на первом месте.

Команда бенчмарка AnTuTu составила рейтинг самых мощных устройств под управлением iOS и iPadOS (iPhone и iPad) по состоянию на ноябрь 2025 года.

Самым мощным "яблочным" устройством остается 13-дюймовый iPad Pro с флагманским чипом Apple M5, который в среднем в бенчмарке AnTuTu набирает 3,17 млн баллов. За ним следует 11-дюймовая версия планшета (3,1 млн). Замыкает тройку лидеров iPad Pro M4 (2,9 млн) с 13-дюймовым дисплеем.

На местах с четвертого по шестое разместились iPad Pro M4 c 11-дюймовым дисплеем и iPad Air M3. iPhone 17 Pro Max – самый мощный смартфон от Apple по версии AnTuTu, а вот базового iPhone 17 и прошлогодней серии iPhone 16 Pro в списке нет.

Видео дня

Также в топ-10 оказались iPad Air с 11-дюймовым экраном и чипом Apple M3, iPad Pro 6 и 13-дюймовый iPad Air 2024 года.

УНИАН рассказывал об энтузиасте, который "взломал" iPhone 17 Pro Max и превратил смартфон в полноценный ПК. Это стало возможным благодаря железу девайса: процессор A19 Pro и 12 ГБ оперативной памяти спокойно справляются с iPadOS и ее оконной системой.

Меж тем поступают сообщения, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max, которые выйдут осенью 2026 года, могут оказаться дороже, чем ожидалось. Причина – дефицит памяти.

Вас также могут заинтересовать новости: