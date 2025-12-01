В районе Гуляйполя - 40% всех продвижений, в Покровске враг занял 35 кв км, а в районе Мирнограда 21,5 кв км.

В ноябре враг оккупировал 505 кв км украинской территории, что почти вдвое больше, чем в сентябре.

Как сообщил украинский мониторинговый проект DeepState, наибольший успех враг имел в районе Гуляйполя - 40% всех продвижений. Причем на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

"В октябре 20 АК получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотичное продырявление нашей обороны. Таким образом в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также, по данным аналитиков, тяжелая ситуация в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32,5% всех атак противника. Так, россияне в Покровске и возле города заняли 35 кв км, а в районе Мирнограда 21,5 кв км. В сумме это 56,5 кв км, что составляет всего 11% от всех продвижений.

По остальным направлениям, как пишут в DeepState, продвижение без аномалий за исключением Северска, где произошла активизация врага. Также враг активизировался в районе Отрадное-Амбарного, где вероятно часть продвижений происходила в конце октября.

По данным аналитиков, всего за ноябрь оккупационная армия провели 5990 штурмовых действий.

"С ноября прошлого года больше было только в прошлом декабре. А за этот год - это самый большой месячный показатель", - пишут аналитики.

Боевые действия в Покровске

Как сообщал УНИАН, сейчас в Покровске линия боестолкновения проходит по железнодорожному пути.

Начальник отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов рассказал, что сложные погодные условия, плотный туман и низкая видимость, затрудняют обнаружение противника. Поэтому малые вражеские группы могут просачиваться. По его словам, почва у Покровска достаточно глинистая и поэтому противник не может очень сильно ускориться, идя по полю.

Вас также могут заинтересовать новости: