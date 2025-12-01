Согласно прогнозу во вторник снова будет облачно и сыро.

Во вторник, 2 декабря, в Украине ожидается пасмурная влажная погода с умеренной температурой воздуха. Об этом говорится в прогнозе на странице синоптика Натальи Диденко в фейсбуке.

По ее словам, во второй день зимы будет "облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками".

"Температура воздуха в течение дня ожидается +3...+7 градусов, на юге +7...+12 градусов. В Киеве во вторник облачно сыро и +6 градусов", - отметила Диденко.

Согласно ее прогнозу похолодание на 2-4 градуса в Украине предполагается в конце недели.

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич рассказал о погоде в первую неделю зимы. По его словам, в этот период под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода ожидается устойчивая и с небольшим количеством осадков. При этом температура воздуха прогнозируется существенная выше нормы.

Постепенное снижение температуры он прогнозирует с пятницы, 5 декабря, а туманы исчезнут в субботу. Впрочем, в воскресенье, по его данным, местами появятся порывы ветра.

Кроме того, Кибальчич писал, какая будет погода в декабре. По его словам, в начале месяца в целом сохранится в основном сухая и комфортная погода, температура воздуха будет аномально высокой. Однако с 5 декабря на севере и востоке ночью ожидается настоящий мороз - до -1...-7°С, хотя днем температура будет колебаться около 0°С.

