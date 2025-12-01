Оксфордский словарь определил слово года: это описание раздражающего контента в интернете

Существование фразы "Rage bait", описывающей контент, предназначенный для того, чтобы разозлить, показывает, что люди знают о тактиках манипуляций в Интернете.

Издатель Оксфордского словаря английского языка выделил термин "rage bait", как слово года. Анализ издательства показал, что использование этой фразы утроилось за последние 12 месяцев.

Как пишет The Guardian, словосочетание означает "онлайн-контент, намеренно созданный для того, чтобы вызвать гнев или возмущение из-за разочарования, провокации или оскорбления. Обычно такой контент размещают с целью увеличения трафика или взаимодействия с определенной веб-страницей или контентом социальных сетей".

Президент Oxford Languages Каспер Гратволь сказал, что существование слова показывает, насколько люди осознают "манипуляционные тактики", используемые для привлечения их внимания в Интернете.

Видео дня

"Раньше интернет был сосредоточен на привлечении нашего внимания, вызывая любопытство в обмен на клики, но теперь мы наблюдаем резкий сдвиг к тому, что он захватывает и влияет на наши эмоции и то, как мы реагируем", - сказал он.

Он напомнил, что в прошлом году издатели выбрали термин "brain rot". Он "отражал ментальное истощение от бесконечного прокручивания". А "rage bait" отражает контент, целенаправленно созданный для того, чтобы вызвать возмущение и увеличить количество кликов.

По словам Гратволя, эти два понятия "образуют мощный цикл, где возмущение вызывает вовлеченность, алгоритмы усиливают его, а постоянное воздействие истощает нас психически. Эти слова не просто определяют тенденции; они показывают, как цифровые платформы меняют наше мышление и поведение".

Хотя термин признали в 2025 году, издательство Оксфордского университета отметило, что "rage bait" существует уже с начала века. Издатели рассказали, что впервые его использовали в 2002 году, в интернет-публикации на Usenet. Тогда фраза была средством обозначения определенного типа реакции водителя на другого водителя, который хотел обогнать его и совершил резкий маневр.

Впоследствии термин превратился в интернет-сленг, который используется для "описания вирусных твитов, часто для критики целых сетей контента, которые определяют, что публикуется в Интернете, таких как платформы, создатели и тренды".

Какие высказывания становились словом года в последние времена

Как писал УНИАН, в прошлом году Оксфордский словарь назвал словом года "brain rot" (гниение мозга). Оно объясняет явление чрезмерного скроллинга сецсетей и потребления некачественного контента, который становится популярным.

В 2023 году по версии Кембриджского словаря главным словом стало "галлюцинация" в контексте ИИ. Оно объясняло ложную информацию, которую генерирует ИИ.

Вас также могут заинтересовать новости: