Появление мазута зафиксировали в поселке Затока и связывают это с последствиями аварии двух российских танкеров, произошедшей в декабре прошлого года.

В поселке Затока Одесской области зафиксировано загрязнение побережья Черного моря мазутом - вероятно, это последствия аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошедшей в декабре 2024 года. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"После более чем полугодового перерыва на побережье Черного моря снова зафиксировано загрязнение мазутоподобным веществом. Учитывая характер предыдущих подобных случаев, не исключается возможная связь с последствиями утечки мазута из танкеров типа "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", - говорится в заявлении инспекции.

Отмечается, что 28 ноября государственные инспекторы в сотрудничестве со специалистами Украинского научного центра экологии моря (УкрНЦЭМ) обнаружили загрязнение побережья Черного моря мазутом на территории поселка Затока.

В частности, загрязнение проявляется в виде темных разводов на песке, тогда как в предыдущих случаях мазут проявлялся в виде плотных сгустков. В то же время по визуальным признакам обнаруженное вещество имеет более вязкую консистенцию.

"Линия загрязнения побережья составляет около одного километра. При этом визуальных признаков загрязнения акватории моря не установлено - загрязнение локализовано только на песчаной части побережья", - говорится в сообщении.

Отобраны образцы морской воды для исследований на содержание нефтепродуктов в лаборатории Инспекции и образцы загрязняющего вещества для лабораторного анализа в УкрНЦЭМ.

По мнению главы общественной организации "Зеленый Лист", эколога Владислава Балинского, вероятнее всего, в Одесской области сейчас столкнулись именно с последствиями аварии указанных российских танкеров.

"Судя по характеру загрязнения и тому, что оно было зафиксировано после мощных штормов, речь может идти об остатках мазута, которые занесло к нам течением. И эти нефтепродукты - с танкеров "Волгонефть", которые потерпели крушение в декабре 2024 года", - сказал Балинский в комментарии УНИАН.

По его мнению, достаточно большое количество нефтепродуктов все еще находится на морском дне, откуда при определенных условиях, в частности штормов, будет время от времени попадать на побережье. Балинский допускает, что его остатки есть в море напротив Одессы.

По его данным, три огромных обломка танкеров с нефтепродуктами до сих пор остаются под водой, они не изолированы, россияне ничего не сделали для их фиксации, и мазут оттуда активно выходит.

"Мы говорим об огромном объеме остатков, которые сформировались после аварии. Они масштабные - тысячи тонн... Основные объемы - западнее Анапы (РФ)", - уточнил Балинский.

Выбросы мазута, по словам Балинского, будут формировать так называемые заморные процессы. Особенно это касается теплого времени года.

Он отметил, что с береговой полосы нефтепродукты необходимо собрать, транспортировать в соответствующие места и утилизировать.

Авария танкеров "Волгонефть"

15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Тогда произошел разлив тысяч тонн нефтепродуктов, загрязнение фиксировали на побережьях Анапы в Краснодарском крае РФ и Керченского полуострова, а также в Одесской области. Из-за загрязнения погибло много водоплавающих птиц, млекопитающих.

Экологи тогда отмечали, что из-за выбросов в водной среде меняется кислородный режим. Стаи мигрирующей рыбы могут накапливать токсичные нефтепродукты, в результате чего страдают все пищевые цепи - птицы, питающиеся рыбой, китообразные, люди.

