Для сравнения, параллельно блогер подключил такой же iPhone к обычной зарядке.

Нашёлся человек, который решил проверить, можно ли ускорить самое скучное в мире действие - зарядку iPhone. Но решил он это сделать через абсурдное количество зарядок.

Блогер TechRax подключил 100 зарядок, воткнутых в один iPhone 6S через самодельный переходник. Рядом он поставил второй iPhone 6S, но на обычной зарядке.

Оба смартфона были разряжены до нуля, а у телефона на одной зарядке был даже небольшой плюс - батарея с чуть лучшим состоянием.

Видео дня

И в первые секунды разница правда появилась. Массив из сотни кабелей показал логотип iPhone почти мгновенно, телефон получил первые проценты быстрее.

На первых минутах лидерство 100 зарядок выглядело уверенно - телефон бодро набирал проценты, но потом стало ясно, что преимущество оказалось микроскопическим.

В итоге система из сотни кабелей дала всего около 10% преимущества. Телефон с "суперзарядкой" добрался до 97%, тогда как одиночная зарядка до 93%.

Сам автор эксперимента подвёл итог так: "Не делайте 100 самодельных зарядок, оно того точно не стоит".

