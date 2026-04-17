Трампу придется пойти на уступки Ирану: Politico раскрыло детали переговоров

Хотя Трамп утверждает, что у него есть все козыри, ему придется пойти на уступки, чтобы заключить сделку с Тегераном.

Президент США Дональд Трамп стремится к переговорам о прекращении войны с Ираном, о чем свидетельствует его заявление о временном прекращении огня между Израилем и Ливаном.

Как пишет Politico, столкнувшись с ростом цен и падением рейтингов, Трамп может оказаться более сговорчивым к некоторым требованиям Тегерана.

"Он готов пойти на большее количество компромиссов, потому что очень хочет, чтобы это закончилось", - прокомментировал высокопоставленный чиновник из стран Персидского залива, знакомый с ходом переговоров.

Видео дня

Чиновник добавил, что Трамп "серьезно относится к переговорам и очень хочет, чтобы это закончилось, но иранцы пока отказываются дать ему то, что ему нужно, чтобы сохранить лицо и уйти".

Что заявляет Трамп

Сам Трамп выразил мнение, что и Иран также желает заключить сделку.

"Иран хочет заключить сделку, и мы очень хорошо с ними общаемся".

К тому же, глава Белого дома снова повторил слова о том, что у Ирана не может быть ядерного оружия и добавил, что "сегодня иранцы готовы делать то, на что не были готовы два месяца назад".

Издание допустило, что Трамп отверг идею о сделке, которая могла бы включать 20-летний мораторий на обогащение урана Ираном.

Белый дом не дал конкретного ответа на вопрос, может ли президент принять сделку, которая позволит Ирану обогащать уран для гражданских целей в будущем.

Однако, по словам двух человек, знакомых с ходом переговоров, 20-летний мораторий на самом деле является предложением администрации Трампа. Иран, по словам этих двух людей, предложил лишь 5-летний мораторий. Трамп также требует, чтобы Иран отказался от поставок частично обогащенного урана. Однако Тегеран отвергает это требование.

Помимо этого, Трамп заявил, что Иран "согласился вернуть ядерную пыль, которая находится глубоко под землей", но сам Тегеран этого пока не подтвердил.

"Эти спорные моменты ясно показывают, что, несмотря на все заявления Трампа о том, что США "держат козыри" на переговорах, Иран показал способность выдерживать блокады и бомбардировки, продолжая при этом удерживать контроль над мировыми рынками, ограничивая поток морского транспорта в Ормузском проливе", - констатировало издание.

Если Трамп в итоге прекратит блокаду пролива и примет сделку с возможностью дальнейшего обогащения урана, это вызовет вопросы о его стратегии.

"Эта война причинила огромный материальный ущерб, привела к гибели людей, не говоря уже об изоляции, которую она создала для США", - сказал пятикратный посол США Кристофер Хилл, добавив, что "трудно оправдать или даже объяснить то, что произошло за последний месяц".

Ситуация в Иране

В Пентагоне заявляли, что скоро США отправят на Ближний Восток тысячи военных, чтобы усилить давление на Иран. Таким образом Трамп намерен склонить Иран к заключению сделки на своих условиях.

14 апреля стало известно, что США и Иран обсуждают возможность проведения нового раунда переговоров для окончания войны на Ближнем Востоке.

