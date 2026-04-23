Создание флага и гимна: в Time раскрыли подробности переименования Донбасса в 'Донниленд'

Это не первый случай, когда какое-то государство пытается назвать что-то в честь Трампа.

Во время переговоров о прекращении войны в Украине появилась идея переименовать подконтрольную Украине территорию Донецкой и Луганской областей в "Донниленд" в честь президента США Дональда Трампа. Журналисты Time раскрыли детали этой идеи.

Издание напоминает, что в декабре Зеленский допустил создание демилитаризованной или свободной экономической зоны на Донбассе. Тогда возникали вопросы относительно административных полномочий и полицейского контроля над этой территорией. И украинская сторона рассматривала возможность создания нейтрального администратора или руководящего органа с представителями как России, так и Украины, либо же Совета мира Трампа для надзора за этим районом.

Кроме того, рассматривался вариант договоренностей в формате "Монако", по которому часть Донбасса становится полуавтономным мини-государством со специальным офшорным экономическим статусом. Впрочем, тогда ни одна из сторон эти идеи окончательно не поддержала.

Также во время тех обсуждений поднималась и идея "Донниленда", но только в ходе обсуждений, а не в письменных предложениях. По данным издания, украинский переговорщик развил эту идею настолько, что даже создал для этой территории зелено-золотой флаг. А также сгенерировал через ChatGPT национальный гимн "Донниленда". Видела ли эти идеи американская сторона – неизвестно.

Журналисты отмечают, что это не первый раз, когда иностранное государство пытается назвать что-то в честь Трампа. В частности, тогдашний президент Польши Анджей Дуда предложил идею создания постоянной военной базы США в Польше под названием "Форт Трамп". Взамен Варшава хотела получить от Вашингтона инвестиции в размере 2 млрд долларов в этот проект.

А в 2019 году, когда Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о создании на них поселения под названием "Трамп-Хайтс" или "Рамат Трамп" на иврите.

"Донниленд": что известно

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что Украина обсуждала возможность назвать неоккупированную часть Донбасса в честь президента США Дональда Трампа – "Донниленд". Отмечалось, что это был один из способов, с помощью которого Украина пыталась склонить Трампа на свою сторону.

Зеленский заявил, что во время переговоров не было других терминов, кроме "Донецкая область, Луганская область, наш Донбасс, территория Украины". В то же время он подчеркнул важность того, чтобы эти территории и в дальнейшем оставались украинскими.

