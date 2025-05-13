Госсекретарь США Марко Рубио провел разговоры с европейскими коллегами, а глава МИД России Лавров связался с турецким министром Хаканом Фиданом.

Предложение президента США Дональда Трампа присоединиться к переговорам между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая вызвало шквал дипломатических взаимодействий между разными странами - от Европы до Ближнего Востока, пишет Reuters.

Как напоминает издание, в воскресенье лидер России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной, Зеленский ответил, что приедет, но Путин должен присутствовать лично. Затем в понедельник Трамп, который на этой неделе должен посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, предложил присоединиться к переговорам.

"У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы прилететь туда. Я думаю, есть такая возможность, если я буду думать, что все может произойти, но мы должны это сделать", - сказал он.

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После предложения Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил "путь к прекращению огня" в Украине с европейскими коллегами, среди которых были министры иностранных дел Великобритании и Франции, а также глава внешнеполитического ведомства ЕС. В разговоре также участвовали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллеги из Германии и Польши.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Кремль также неоднократно благодарил Китай, а также Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар за помощь в посредничестве.

Переговоры в Стамбуле

Владимир Путин предложил провести прямые переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Украинский лидер Владимир Зеленский прямо сказал, что поедет в Стамбул 15 мая и будет ждать там Путина лично.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность визита в Турцию. На возможность приобщения к переговорам главы Белого дома уже отреагировал Зеленский. Он отметил, что "все в Украине хотели бы, чтобы Трамп смог быть там с Украиной".

В то же время аналитики ISW указывают, что в России уже готовят почву для того, чтобы оправдать неявку Путина на переговоры.

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