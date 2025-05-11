Также президент заявил, что Украина будет ждать и "полное, длительное" прекращение огняи с завтрашнего дня.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры в Турции в четверг, 15 мая, но только лично с главой Кремля Владимиром Путиным. Об этом он написал в Telegram после призыва американского лидера Дональда Трампа провести указанную встречу.

При этом Зеленский заявил, что Украина будет ждать и предложенного ранее полного прекращения огня с 12 мая.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня - полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне в этот раз не будут искать причины, почему они не могут", - написал президент Украины.

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Переговоры Украины и России - заявление Трампа

Напомним, накануне презиент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции, которые прдложил Путин:

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг (15 мая) в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой войны. Украина должна согласиться на это немедленно".

По его словам, по крайней мере, стороны "смогут определить, возможно ли заключение соглашения": "А если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!".

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