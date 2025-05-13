Российские чиновники готовят почву для отказа Путина от поездки.

Российские чиновники работают над созданием условий для того, чтобы лидер России Владимир Путин отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для переговоров о прекращении огня. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Как напоминают аналитики, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев 12 мая заявил, что приглашение Зеленского - это "чистый спектакль" и "комедия". Он утверждал, что встречи на высоком уровне не организуются в "такой сложной ситуации", и обвинил Зеленского в попытке обвинить Россию в недоговороспособности.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа 12 мая выразил сомнение в том, что Путин поедет в Стамбул на встречу с Зеленским. Чепа заявил, что Россия "не может доверять Украине в любых переговорах, поскольку Украина нарушила предыдущие соглашения и в одностороннем порядке навязала России прекращение огня".

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Также представитель оккупационной власти Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается сорвать текущую дискуссию о переговорах, приглашая Путина в Стамбул и выставляя Путина непримиримым, если он не приедет.

"На момент подготовки данного отчета в Кремле официально не ответили на приглашение Зеленского, хотя заявления российских чиновников низшего звена указывают на то, что Путин, скорее всего, не поедет в Стамбул и не встретится с Зеленским", - пишут аналитики.

Также в ISW напоминают, что Путин готовит российскую общественность к долгосрочной войне, а не к скорому мирному соглашению, в том числе путем продвижения ложного нарратива о нелегитимности Зеленского и украинского правительства. Путин и российские чиновники часто используют этот нарратив для оправдания отказа России от добросовестных переговоров с Украиной.

"Возможно, Путин считает, что Кремлю необходимо скорректировать или полностью отказаться от этого нарратива, чтобы риторически подготовить российскую общественность к прямым переговорам с Зеленским до начала таких встреч", - отмечают аналитики, напоминая, что в своем приглашении к переговорам в Стамбуле Путин ссылался на "киевские власти", а не на Зеленского или украинское правительство.

Переговоры в Стамбуле

Путин предложил провести прямые переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Украинский лидер Владимир Зеленский прямо сказал, что поедет в Стамбул 15 мая и будет ждать там Путина лично. Многие считают, что диктатор вряд ли решится на эту встречу.

В то же время The Guardian пишет, что предложением о личной встрече Зеленский перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление.

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