Российские чиновники работают над созданием условий для того, чтобы лидер России Владимир Путин отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского встретиться 15 мая в Стамбуле для переговоров о прекращении огня. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
Как напоминают аналитики, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев 12 мая заявил, что приглашение Зеленского - это "чистый спектакль" и "комедия". Он утверждал, что встречи на высоком уровне не организуются в "такой сложной ситуации", и обвинил Зеленского в попытке обвинить Россию в недоговороспособности.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа 12 мая выразил сомнение в том, что Путин поедет в Стамбул на встречу с Зеленским. Чепа заявил, что Россия "не может доверять Украине в любых переговорах, поскольку Украина нарушила предыдущие соглашения и в одностороннем порядке навязала России прекращение огня".
Также представитель оккупационной власти Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Зеленский пытается сорвать текущую дискуссию о переговорах, приглашая Путина в Стамбул и выставляя Путина непримиримым, если он не приедет.
"На момент подготовки данного отчета в Кремле официально не ответили на приглашение Зеленского, хотя заявления российских чиновников низшего звена указывают на то, что Путин, скорее всего, не поедет в Стамбул и не встретится с Зеленским", - пишут аналитики.
Также в ISW напоминают, что Путин готовит российскую общественность к долгосрочной войне, а не к скорому мирному соглашению, в том числе путем продвижения ложного нарратива о нелегитимности Зеленского и украинского правительства. Путин и российские чиновники часто используют этот нарратив для оправдания отказа России от добросовестных переговоров с Украиной.
"Возможно, Путин считает, что Кремлю необходимо скорректировать или полностью отказаться от этого нарратива, чтобы риторически подготовить российскую общественность к прямым переговорам с Зеленским до начала таких встреч", - отмечают аналитики, напоминая, что в своем приглашении к переговорам в Стамбуле Путин ссылался на "киевские власти", а не на Зеленского или украинское правительство.
Переговоры в Стамбуле
Путин предложил провести прямые переговоры между российской и украинской сторонами в Стамбуле. Украинский лидер Владимир Зеленский прямо сказал, что поедет в Стамбул 15 мая и будет ждать там Путина лично. Многие считают, что диктатор вряд ли решится на эту встречу.
В то же время The Guardian пишет, что предложением о личной встрече Зеленский перехватил у Путина инициативу, и теперь оказывает на него давление.