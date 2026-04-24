Премьер Албании заявил о необходимости переговоров с РФ, – Politico

Дипломатическое урегулирование в конечном итоге невозможно без диалога с Кремлем.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в перспективе Европе придётся вести переговоры с Россией для завершения войны против Украины, сообщает Politico.

По его словам, несмотря на продолжающуюся поддержку Киева, дипломатическое урегулирование в конечном итоге невозможно без диалога с Москвой.

"Я могу сказать, что Европа совершила большую стратегическую ошибку, разорвав все каналы с Россией", – сказал он в интервью на Дельфийском экономическом форуме в Греции. "Европа должна всегда, всегда, всегда говорить со всеми".

По мнению Рамы, Европа, избегая диалога, отстраняет себя от участия в будущем мирном соглашении между Украиной и Россией.

"Чем больше мы откладываем это [разговор с Россией], тем меньше в конце концов будем иметь влияния, ведь Россия – как бы эта война не завершилась – никуда не исчезнет", – сказал он, добавив, что Албания не имеет никаких связей с Россией.

Он отметил, что любые будущие контакты должны происходить с позиции силы и не означать ослабления поддержки Украины или уступок со стороны Запада.

При этом, как отмечается, текущая политика ЕС остаётся неизменной и включает дальнейшее усиление военной и финансовой помощи Киеву, а также давление на Россию.

Таким образом, заявление Рамы касается долгосрочной перспективы и отражает подход, при котором дипломатический процесс рассматривается как возможный этап завершения войны, но не как альтернатива нынешней стратегии поддержки Украины.

Переговоры об окончании войны

Несколько дней назад президент Владимир Зеленский заявил, что Украина постоянно поддерживает диалог с представителями Дональда Трампа относительно возобновления трехсторонних контактов с Кремлем. Украина надеется на возобновление дипломатических переговоров для завершения войны.

Также президент Украины назвал страны, в которых может состояться следующая трехсторонняя встреча со США и РФ для проведения переговоров о прекращении войны. Зеленский отметил, что это может быть любая страна мира, кроме РФ и Беларуси.

