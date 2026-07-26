Украина и США готовят новое мирное предложение для России, - Reuters

Неназванный украинский чиновник рассказал журналистам, что Украина ранее обращалась к Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены.

Украина и США обсудили предложение о прекращении воздушных ударов, которое планируется представить России в рамках новой попытки возобновить мирные переговоры. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

По словам собеседника агентства, Украина ранее обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, которые были отклонены. Теперь же некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику, которое усугубляют украинские удары дронами и ракетами, может смягчить позицию Путина.

"Мы не знаем, насколько достоверны эти сообщения и откуда они взяты. Это газетные сообщения и не более того. Поэтому на данном этапе комментировать их преждевременно", - заявил российским журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию.

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Он подчеркнул, что реакция России на любую новую мирную инициативу будет зависеть от того, соответствует ли она интересам Москвы. Пресс-секретарь Путина отметил, что Москва поддерживает каналы диалога с американскими переговорщиками.

"Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые формулы. Нам еще предстоит больше узнать о них. И со временем, вероятно, будут выдвинуты некоторые формулы или предложения. Дальнейшие действия будут зависеть от того, насколько они соответствуют нашим интересам", - добавил Песков.

Путин заявил, что РФ "не начинала войну"

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия якобы "не начинала войну". Он заверил, что Москва якобы "отвечает на боевые действия, развязанные Украиной при поддержке Запада".

Путин также выразил уверенность в том война рано или поздно закончится. Он добавил, что "победа будет за Россией, а враг будет разбит".

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