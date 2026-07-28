ЕС наносит удар по военной мощи РФ: под санкциями оказались дроны 'Гарпия' и аналог Starlink

Благодаря пакету санкций ЕС продолжает нацеливаться на поставщиков товаров и технологий двойного назначения.

Последний пакет санкций ЕС против России направлен против 56 военно-промышленных субъектов и физических лиц, а именно против беспилотников дальнего радиуса действия и сетей связи. По словам экспертов, такие меры могут усилить не только боевые усилия Украины, но и будущую безопасность Европы. Об этом пишет Euronews.

Известно, что в 21-м пакете санкций против РФ под ограничения попали десятки оборонных компаний и граждан, поддерживающих военную машину Кремля.

"В список включено более 50 военно-промышленных субъектов, а также ключевых участников, вовлеченных в производство российских беспилотников большой дальности. Россия согласится вести переговоры о прекращении своей незаконной войны и убийствах гражданских лиц только при условии, что на нее будет оказываться давление. Санкции усиливают это давление", - заявила глава внешней политики ЕС Кая Каллас.

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Как отмечают журналисты, благодаря пакету санкций ЕС продолжает нацеливаться на поставщиков товаров и технологий двойного назначения в третьих странах, таких как Китай и Индия. Эти технологии преимущественно используются в российском оружии, в частности в ракетах, дронах и танках.

"Однако внимание чиновников и экспертов ЕС сосредоточено на двух относительно новых мерах в военной составляющей пакета. Сюда входит более 30 объектов, охватывающих всю сеть производства и поставок беспилотников большой дальности "Гарпия", а также российского аналога спутниковой системы "Starlink", известного как "Рассвет", - добавляется в материале.

Отмечается, что 21-й пакет санкций специально направлен против производства БпЛА дальнего радиуса действия. Однако, как подчеркнул высокопоставленный чиновник ЕС, Евросоюз применил к этому "другой подход".

"Мы сосредоточились на одной категории беспилотников дальнего радиуса действия - "Гарпиях" - и эффективно выявили всю сеть их производства и поставок. Одним ударом мы сегодня нацеливаемся на нее, включив в список более 30 объектов", - заявил чиновник.

В то же время старший научный сотрудник аналитического центра "Брюгель" Якоб Функ Киркегор заявил Euronews, что одобряет военный аспект последнего пакета санкций, однако не прогнозирует его эффективность.

"У России есть множество типов беспилотников большой дальности. Это не означает, что эти меры ошибочны. Они стоят усилий. Но мы просто не должны делать вид, будто поражение одного из многих беспилотников большой дальности, которыми Россия располагает или которые она производит, существенно изменит ситуацию со стратегической угрозой, стоящей сегодня перед Украиной, или, если на то пошло, перед остальной Европой в долгосрочной перспективе", - объяснил он.

Кроме того, пакет санкций также направлен против компаний РФ, занимающихся взаимодействием военных технологий, электроники и коммуникаций, а высокопоставленный чиновник ЕС намекнул, что в поле зрения оказалась конкретная компания и спутниковая система.

"Один из вопросов, который я считаю особенно важным, связан с производством системы, которую Россия разрабатывает в качестве альтернативы Starlink, поэтому российский проект Starlink также входит в этот пакет", - добавил он.

Известно, что спутниковая система на низкой околоземной орбите "Рассвет", произведенная российской аэрокосмической компанией "Бюро 1440", в российских СМИ называется "альтернативой Starlink" и призвана обеспечить россиян высокоскоростным доступом к Интернету.

Киркегор подчеркнул, что когда Россия ранее теряла доступ к "Starlink", например в феврале 2026 года, это оказывало "очень значительное влияние на её боевые результаты".

"Лишение России возможности… со временем создать альтернативу "Starlink", очевидно, станет очень важным приоритетом", - заявил он, пояснив, что решение ЕС о поддержке проекта "Рассвет" может ослабить боевые возможности России в Украине, а также ограничить ее долгосрочную способность представлять военную угрозу для ЕС в будущем.

Киркегор добавил:

"Поскольку ЕС или Европа в более широком смысле готовится к миру, в котором нам придется самостоятельно сдерживать Россию в течение длительного времени, лишение России ее военных возможностей в ближайшие три, четыре или десять лет является очень важным для нашей собственной безопасности".

По его словам, нацеливание на дроны "Гарпия" и спутники "Рассвет" является эффективным.

"Однако то, что лучше всего укрепляет Украину на поле боя, - это финансирование правительствами программ Украины по разработке беспилотников дальнего радиуса действия, баллистических и крылатых ракет, которые обычно поддерживают Нидерланды, Германия и страны Северной Европы", - подытожило Euronews.

Санкции против России - последние новости

Как писало УНИАН, "адские санкции" против России застряли в Конгрессе. Известно, что документ предусматривает санкции против российского руководства, банков, госкомпаний и энергетических проектов, а также тарифы до 100% для стран, закупающих российскую нефть и другие энергоносители (изначально речь шла о тарифах вплоть до 500%).

Также сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российского переговорщика по войне в Украине. Речь идет о помощнике главы Кремля Владимире Мединском, который является автором учебников, представляющих Украину как часть "русского мира".

Кроме того, он защищал "специальную военную операцию" в Украине и отрицал похищение украинских детей Россией.

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