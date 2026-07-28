В самой большой пустыне на Земле нет ни грамма песка: где она находится

Самая большая пустыня в мире является замерзшим континентом, который покрыт огромными слоями льда.

Многие люди при упоминании слова "пустыня" представляют палящую жару и много песка. Однако самая большая пустыня на Земле выглядит совсем не так, пишет Fox Weather.

Отмечается, что самая большая пустыня в мире является замерзшим континентом, который покрыт огромными слоями льда. Речь идет об Антарктиде.

В издании объяснили, что с геологической точки зрения пустыни классифицируются по количеству осадков, а не по температуре. По данным NASA, они в первую очередь характеризуются крайней нехваткой влаги, вызванной низким годовым количеством осадков.

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По этому признаку Антарктида является не только самым холодным и ветреным континентом, но и одним из самых засушливых. По данным Антарктической программы США, на этом континенте выпадает всего около 5 сантиметров осадков в год.

Антарктида занимает площадь примерно 14 миллионов квадратных километров, превышая по размеру Сахару примерно в 1,5 раза. Более того, снег, который разносится по ландшафту, является не новой бурей, а древними кристаллами, бесконечно переносимыми сильными ветрами.

Несмотря на практически полное отсутствие новых осадков в виде дождя или снега, этот огромный массив суши погребен под километрами толстого льда. В издании отметили, что в Антарктиде сосредоточено около 90% мировых запасов льда и 70% пресной воды.

Из-за этих крайне засушливых условий с минусовыми температурами NASA часто сравнивает Антарктическую пустыню с Марсом. Более того, агентство даже тестировало на этом континенте роботов, которые позже приземлились на Марсе.

Самая засушливая пустыня в мире временами превращается в цветущий сад

Ранее в The Times of India рассказали, что пустыня Атакама на севере Чили считается самым засушливым местом на Земле, однако временами превращается в цветущий сад с сотнями видов цветов.

В пустыне Атакама настолько засушливая земля, что она служит научной лабораторией для имитации условий Марса. Есть места, где дожди идут очень редко, и осадков нет целыми годами. Однако наступает момент, когда почва покрывается ковром цветов, который кажется почти нереальным.

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