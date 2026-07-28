На Москву и область летели сотни дронов: есть попадания (фото, видео)

В подмосковном Чехове был атакован завод.

Ночью и утром на Москву и Московскую область летели сотни беспилотников, в Подмосковье в нескольких местах после прилетов вспыхнули пожары.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, с 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников. При этом он заявил, что якобы 81 БПЛА уничтожен на подлёте к Москве.

В то же время тг-канал Exilenova+ пишет, что в подмосковном Чехове был атакован завод "Гидростальконструкция" - по предварительным данным, беспилотник попал в трубу на территории.

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Основной профиль завода - производство гидромеханического оборудования, металлоконструкций и изделий для объектов энергетики и водного хозяйства.

В то же время Astra пишет, что произошло возгорание на территории Чеховского регенератного завода – он расположен менее чем в километре от "Гидростальконструкции". Завод специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, производстве шинного регенерата, резиновой крошки, резинового порошка и различных резинотехнических изделий (РТИ). По данным предприятия, является одним из крупнейших российских производителей в этой сфере.

Кроме того, местные жители публикуют кадры с пожарами на территории Подольска и Коледино. Там расположены склады Wildberries, однако что именно горит - пока точно неизвестно. ТГ-каналі пишут, что возможно в Коледино горит склад 3PL (Third Party Logistics), он находится рядом с Wildberries.

Удары по России

Рнее лавный конструктор и совладелец Fire Point Денис Штилерман заявил, что осенью этого года по Москве будут нанесены удары баллистическими ракетами украинского производства.

Он также считает, что Украине необходимо добить Wildberries и Ozon – это приведет к краху банковской системы России.

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