Магнитные бури 28 июля: чего ждать от солнца сегодня (график)

26 июля на Солнце произошел выброс корональной массы, который скоро может достигнут нашей планеты.

Скорость солнечного ветра сейчас остается на фоновом уровне, а геомагнитная обстановка в последние дни была спокойной. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозу ученых, 28 июля ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность магнитных бурь сегодня низкая, существенных возмущений магнитного поля Земли не прогнозируется.

29 июля ситуация останется стабильной. Солнечный ветер будет сохраняться на обычном уровне, поэтому магнитосфера Земли, вероятнее всего, останется спокойной.

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30 июля во второй половине дня или ближе к вечеру возможно небольшое усиление геомагнитной активности. Это связано с вероятным приходом слабого выброса корональной массы, который возник после вспышки на Солнце 26 июля. Однако ученые отмечают, что уверенность в прогнозе невысока: выброс оказался очень слабым, а данных для точного расчета его скорости и времени прибытия недостаточно. Если он достигнет Земли, возможны лишь отдельные периоды повышенной геомагнитной активности, но сильных магнитных бурь пока не ожидается.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда Солнце уничтожит Землю, и как это будет.

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