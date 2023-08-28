Понтифик призвал российскую молодежь никогда не забывать о своем историческом наследии и сказал "спасибо" за их способ быть "россиянами".

Папа Римский Франциск заявил, что россияне - наследники "великой" страны и напомнил местной молодежи о роли Петра I, Екатерины II и других "имперцев" России.

В этом контексте он призвал россиян не забывать о своем наследии и сказал им "спасибо" за их способ быть "россиянами", говорится на сайте службы Архиепархии Божией Матери в Москве.

Отмечается, что соответствующей речью Папа отметился в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа.

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"Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, просвещенной, [страны] большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки - России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть россиянами", - сказал Франциск.

Так Папа ответил на встречный вопрос молодежи РФ о том, как он относится к России, подмечает московская Архиепархия.

Папа Римский назвал власти РФ "братьями"

Напомним, в воскресенье, 30 июля, во время своего послания к прихожанам в Ватикане Папа Франциск отметился призывом к РФ возобновить зерновую сделку с Украиной.

В этом контексте он назвал власти РФ "братьями": "Я обращаюсь к моим братьям, власти Российской Федерации, чтобы Черноморская инициатива была возобновлена, и зерно могло транспортироваться безопасно", - сказал понтифик.

В то же время он упомянул, что посылает в небо крики миллионов людей, страдающих из-за срыва экспорта зерновых.

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