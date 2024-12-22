Он намекнул, что от войны только обогащаются производители оружия.

Папа Римский Франциск, комментируя войну в Украине, заявил, что лицемерно говорить о мире и в то же время вооружаться.

Такое заявление он сделал в интервью аргентинскому телеканалу Orbe 21, передает Vatican News. "Меня беспокоит, что многочисленные призывы международных организаций к миру в одно ухо заходят, а через другое выходят. В этом есть и скрытое лицемерие: мы говорим о мире, но вооружаем войну", - высказался понтифик.

В лицемерии Франциск обвинил Европу, которая продолжает предоставлять оружие Украине. Он отметил, что одни из самых больших доходов от инвестиций в Европе получают оружейные заводы. "Мы проводим конференции и встречи, но продолжаем производить оружие для убийства", - считает Папа Римский.

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Он добавил, что даже видит "общую тенденцию самоуничтожения через войну".

"Срочно необходим мирный договор, но когда речь идет о мире, начинают танцевать менуэт со второстепенными вещами", - высказал мнение Франциск и добавил, что обеспокоен отправкой на фронт молодых украинцев: "Так получилось, что у них мало мужчин, в то время как в РФ их много".

Также он заявил, что не хватает "личной этики". О "личной этике" понтифик заговорил вскоре после того, как президент Владимир Зеленский в соцсетях назвал российского диктатора Путина "д***ом" из-за того, что тот предложил Украине "технологическую дуэль "Орешником"".

Кроме того, в обращении к верующим Франциск в очередной раз вспомнил о рождественском перемирии: "Страдающая Украина и дальше страдает от обстрелов городов, которые повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире".

Заявления Папы Римского о войне в Украине

Папа Римский с начала войны делал несколько скандальных заявлений о войне в Украине. Затем он заявлял, что готов выступить посредником на переговорах между Украиной и РФ.

Недавно понтифик призвал молиться за украинцев из-за предстоящей зимы. По его словам, украинский народ "стоит на пороге тяжелой зимы". В частности он попросил молиться также за украинских детей и подростков.

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