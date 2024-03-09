Папа Римский заявил, что сторона, которая проигрывает, должна "иметь мужество" согласиться на переговоры

Папа Римский Франциск заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. Понтифик заявил об этом в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании, пишет Reuters.

В интервью Франциска спросили о его позиции в дебатах между теми, кто говорит, что Украина должна сдаться, поскольку она не смогла дать отпор российским силам, и теми, кто говорит, что это узаконит действия РФ. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Это одна из интерпретаций. Но я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры", — сказал Франциск. - Слово "переговоры" — смелое слово. Когда вы видите, что потерпели поражение, что дела идут не очень хорошо, вам нужно иметь смелость вести переговоры", - сказал Франциск, добавив, что переговоры должны проходить с помощью международных держав.

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Считается, что это первый раз, когда Франциск использовал такие термины, как "белый флаг" или "поражение" при обсуждении войны на Украине, хотя в прошлом он говорил о необходимости переговоров.

"Можно чувствовать стыд, но сколькими погибшими закончится эта (война)? (Нужно) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - сказал Франциск, упомянув Турцию среди таких стран.

Мирные переговоры Украины и РФ - что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности провести мирный саммит с участием РФ для прекращения войны. В то же время президент Украины Владимир Зеленский ответил, что первый глобальный саммит состоится в Швейцарии без РФ.

Западные СМИ считаюти, что реальные переговоры Украины и РФ о завершении полномасштабного противостояния "еще слишком рано начинать", во время начала переговорного процесса Киеву нужно лидировать. По мнению журналистов, сейчас западные страны могут использовать сигналы, чтобы передать свое намерение обеспечить окончательное прекращение противостояния путем переговоров.

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