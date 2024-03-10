Слова понтифика об украинско-российской войне объяснил директор пресс-службы Ватикана.

Папа Римский Франциск в интервью, говоря о войне в Украине, использовал фразу "белый флаг", не имея в виду то, что украинской стороне надо капитулировать.

Образ "белого флага" во время беседы с понтификом использовал интервьюер, и Папа Римский в ответ употребил предложенную фразу, чтобы ею обозначить перемирие, которого можно добиться "благодаря отваге переговоров", публикует Vatican News слова директора пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

"...В другом месте интервью, говоря о другой конфликтной ситуации, но имея в виду любую военную ситуацию, Папа четко заявил: "Переговоры никогда не являются капитуляцией", - подчеркнул он.

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Понтифика в интервью швейцарской телерадиокомпании спросили, какую он имеет позицию в дебатах между теми, кто говорит, что Киев должен сдаться, поскольку якобы "не смог дать отпор" российским оккупантам, и людьми, которые уверены, что таким образом агрессивные действия России будут узаконены. При этом интервьюер использовал фразу "белый флаг".

Вот что сказал Папа Римский о российско-украинской войне: "...я считаю, что сильнее будет тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет смелость поднять белый флаг и вести переговоры". Он добавил, что переговорный процесс должен состояться с помощью других стран. Эта фраза вызвала резонанс в украинском обществе.

Напомним, Папа Римский о войне в Украине уже делал резонансные заявления. В частности, в конце сентября 2023 года понтифик утверждал, что в продолжении кровавой войны в Украине заинтересованы те, кто торгуют оружием.

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