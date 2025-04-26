Мировые лидеры располагаются по особым старинным правилам.

Ватикан нарушил протокол, чтобы обеспечить президенту Украины Владимиру Зеленскому место в первом ряду на похоронах Папы Франциска наряду с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.

Украинский лидер был встречен спонтанными аплодисментами, когда он занял своё место на площади Святого Петра после короткой встречи с Трампом — их первой встречи с момента ссоры в Овальном кабинете, пишет The Telegraph.

Сообщается, что специальные меры могли быть приняты, чтобы Зеленский оказался в центре внимания на церемонии, где большинство лидеров размещались в соответствии с названием их страны и статусом — глава государства или глава правительства.

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Хотя старинные правила предписывают рассаживать мировых лидеров в алфавитном порядке по названию их страны на французском языке — традиционном языке дипломатии, когда эти протоколы составлялись. Зеленский в итоге, по правилам, мог бы ожидать места в третьем ряду или даже дальше. Однако он оказался в первом ряду, недалеко от Трампа, который сидел справа от него.

Ватикан не стал отрицать, что протокол был изменён. "Я полагаю, что они просто заполнили свободное место", — сказал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни в комментарии для издания.

Кто еще присутствовал на церемонии

Между Зеленским и Трампом сидели, среди прочих, президенты Индии, Венгрии, Габона, а также Макрон с супругой Брижит и президент Финляндии Александр Стубб. Справа от Трампа и его жены Мелании находились президент Эстонии Алар Карис и король Испании Филипп VI.

Справа от Зеленского находился президент Ирландии Майкл Ди Хиггинс. В других случаях протокол соблюдали строго: например, президент Аргентины Хавьер Милей сидел у самого края первого ряда рядом с швейцарским гвардейцем.

Принц Уэльский, представлявший короля, был размещён в третьем ряду рядом с канцлером Германии Олафом Шольцем, который является главой правительства, а не главой государства.

На церемонии также присутствовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой, а также бывший президент США Джо Байден, который сидел в пятом ряду. Президент Италии Серджо Маттарелла находился в первом ряду, а премьер-министр страны Джорджия Мелони сидела дальше, в соответствии с протоколом, разделяющим глав государств и глав правительств.

Что еще известно о присутствии Зеленского на похоронах Папы Франциска

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский провел переговоры с Трампом в Риме. Встреча продолжалась около 15 минут. Бывший посол Великобритании в России сэр Тони Брентон сказал, что это событие открывает дипломатические возможностим.

По словам дипломата, эта встреча после публичного спора в Белом доме может стать "важным шагом" в начале мирного процесса между Россией и Украиной.

Кроме того, Зеленский в Риме встретился с Макроном тет-а-тет. Они обсуждали продолжения усилий по поиску путей к миру.

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