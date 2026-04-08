'Это государственный бандитизм': в МИД заявили об исках против Венгрии из-за денег 'Ощадбанка'

Украина будет пытаться вернуть украденные правительством Венгрии деньги "Ощадбанка" в венгерских судах. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

"Наша позиция остается неизменной: это был акт государственного бандитизма, когда Венгрия похитила людей и деньги, которые перемещались в рамках международных соглашений между Украиной и Австрией и вообще к Венгрии никакого отношения не имели. Нет никаких границ, которые не готов перейти правительство Орбана (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – УНИАН), когда речь идет о манипуляциях на тему Украины. Украина будет добиваться справедливости для тех, кто похищал людей и кто украл средства. Команда адвокатов там очень активно работает", – сказал Тихий.

Он уточнил, что пока Украина будет добиваться справедливости в национальных юрисдикциях – речь идет о венгерских судах, а если это не удастся, то в международных правовых организациях.

Видео дня

"Сейчас разворачиваются процессы в национальных юрисдикциях. Работают группы адвокатов. Но мы считаем, что венгерские власти нарушили целый ряд международных правовых документов. Среди них – Европейская конвенция о правах человека и, пожалуй, Конвенция о предотвращении пыток, поэтому я не исключаю перспективы также и международно-правовых механизмов и рассмотрения этого преступления в международных юрисдикциях. Если справедливость не будет достигнута в национальных судах, то теоретически возможна международная юрисдикция", – подчеркнул Тихий.

Венгрия вернула Украине задержанные инкассаторские автомобили, но без денег

Напомним, что ранее пресс-служба "Ощадбанка" сообщила, что Венгрия вернула незаконно задержанные инкассаторские автомобили, но без денег. Также после возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования.

В "Ощадбанке" подчеркнули, что денежные средства и ценности на сумму 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота по-прежнему остаются незаконно задержанными в Венгрии.

