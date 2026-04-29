Обеспечить защиту корабля: украинских дронщиков попросили 'разблокировать' Ормузский пролив

На корабле должны находиться несколько украинских специалистов во время его прохождения через пролив.

Один из крупнейших производителей FPV-беспилотников в Украине, компания TAF Industries, получила от судовладельцев запрос на направление своих специалистов с антидроновыми средствами на Ближний Восток, чтобы обеспечить защиту корабля при прохождении через Ормузский пролив.

Как сообщает BBC News Украина, это первый такой запрос для частной украинской компании относительно услуги "военного консалтинга" в контексте безопасности морского судоходства на Ближнем Востоке.

"Мы получили запрос от одного из судовладельцев относительно обеспечения безопасности прохождения его судна через Ормузский пролив. Речь идет о предоставлении услуги military consulting, а не об экспорте дронов", - пояснил основатель компании Александр Яковенко.

По его словам, речь идет о том, что несколько украинских специалистов компании должны присутствовать на корабле во время его прохождения Ормузского пролива. Для защиты судна они могут иметь собственные средства, например, дроны-перехватчики против иранских "Шахедов".

После успешного и безопасного прохождения пролива услуга "военного консалтинга" от украинцев будет считаться выполненной.

В то же время отмечается, что для того, чтобы предоставить услугу "военного консалтинга", украинская компания должна получить разрешение на экспорт от государственных институтов, а именно Государственной службы экспортного контроля и Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Кроме того, в TAF Industries подчеркнули, что запрос иностранных судовладельцев относительно пролива - это пока "только запрос". Необходимые документы для его реализации только планируется направить в ГСЭК.

Война с Ираном

Как сообщал УНИАН, из-за атак и блокирования Ормузского пролива мир получил удар по главной "артерии" нефти и газа, поэтому цены на топливо, удобрения и логистику резко взлетели.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников отметило, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной и изнурительной блокаде Ирана.

По данным издания, Трамп решил окончательно перекрыть "кислород" иранской экономике. В частности, речь идет о полном запрете судоходства в иранские порты, что фактически остановит экспорт нефти.

