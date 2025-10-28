Итальянский министр подчеркнул, что только Украина может решать, идти ли ей на территориальные уступки.

Украина не сможет отвоевать территории, утраченные с 2014 года, даже с помощью союзников. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет Il Sole 24 ore.

"Сегодня все считают невозможным отвоевать территории, утраченные Украиной в 2014 году и после февраля 2022 года. Россия никогда их не уступит, а Украина не будет иметь сил отвоевать их самостоятельно, даже с нашей помощью. Путин не может отступить, в том числе потому, что он изменил конституцию, сделав оккупированные территории "российскими" во всех смыслах, и тем самым поставил себя в положение, когда он не может вести переговоры", - сказал он в разговоре с итальянским журналистом Бруно Веспой.

Крозетто отметил, что не знает, готова ли Украина пойти на территориальные уступки. Он подчеркнул, что это может решать только Киев.

Видео дня

"Только им (украинцам - УНИАН) решать, что является большей жертвой: уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может усугубиться. Украинские потери составляют 520 тысяч человек, а российские - более 1 миллиона. Разница в том, что украинцы знают о своих потерях, а российский народ не имеет об этом представления", - добавил итальянский министр.

Кроме того, Крозетто заявил, что Россия активно распространяет пропаганду в европейских странах. По его словам, Италия является главной страной Европы, которую Москва хочет дестабилизировать.

"Неподозрительные итальянцы были подкуплены Россией. Россия уже атакует нас гибридной и когнитивной войной. Даже мы, обычные граждане, не замечаем, как ее пропаганда проникла в сознание и культурное образование многих людей, направляя их с помощью сложного использования социальных сетей и других информационных инструментов, с помощью научной инфильтрации, а также с помощью классической инфильтрации коррупции", - объяснил Крозетто.

Готовы ли украинцы отдать России территории ради окончания войны

Напомним, что в сентябре 2025 года Центр Разумкова провел опрос среди украинцев, который показал, что 73,9% опрошенных верят в победу Украины в войне с Россией. Только 8,1% респондентов ответили, что они готовы уступить украинские территории РФ, если бы это гарантировало мир.

Также 64,2% опрошенных считают, что в случае заключения соглашения о мире между Украиной и Россией Кремль нарушит договоренности и нападет на нашу страну, как только ему это будет удобно.

