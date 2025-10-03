Лишь 6,2% допускают полный вывод украинских войск из четырех областей.

73,9% опрошенных украинцев верят в победу Украины в войне с Россией. Такие данные опроса Центра Разумкова в сентябре 2025 года.

39,9% респондентов ответили, что верят в победу Украины в войне против России, еще 34% - сказали "скорее да". В то же время 11,4% дали ответ "скорее нет", а 4,5% не верят в победу. 10,2% респондентов затруднились ответить.

На вопрос "Какое из условий вы считаете минимально необходимым для заключения мирного соглашения с Россией?" 28,2% ответили, что это освобождение Украины в границах 1991 года, 31,8% - освобождение Украины от российских войск в пределах на 24 февраля 2022 года, 20,7% предполагают фиксацию границы по линии фронта и только 6,2% назвали возможным полный вывод украинских войск из четырех областей - Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской. Затруднились ответить 13,1%.

Если бы окончание войны зависело от опрошенных, то во время переговоров с Россией они готовы были бы уступить: украинскими территориями (8,1%), прозападным вектором свободного развития Украины (10,1%). При этом 62,3% не готовы уступить ни одно из этих двух предложений. Затруднились ответить 19,5%.

Также 64,2% опрошенных считают, что в случае заключения соглашения о мире между Украиной и Россией государство-агрессор нарушит договоренности и нападет на нашу страну, как только ему это будет удобно.

Справка

Опрос проводили социологическая служба Центра Разумкова совместно с Киевским Форумом по безопасности с 12 по 17 сентября 2025 года.

Происходил опрос методом face-to-face в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

Опрошено 1210 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Результаты других опросов

Как сообщал УНИАН, по данным опроса, который проводил Киевский международный институт социологии (КМИС) в течение 2-14 сентября 2025 года, большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно.

Еще 4% ответили, что готовы терпеть около года. О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 21% респондентов (практически без изменений за последние несколько месяцев).

