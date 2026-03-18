Одна из стран заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

Затяжная война несет риски для обеих стран и международного порядка, сказал министр иностранных дел Турции.

Турция готова принять следующий раунд мирных переговоров по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан.

Как сообщает Reuters, Фидан подтвердил готовность Турции принять делегации России и Украины во время телефонного разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Фидан подчеркнул риски, связанные с затяжной войной для обеих стран и международного порядка.

Также Фидан обсудил также вопросы энергетической безопасности.

Издание отметило, что российская сторона подняла вопрос обеспечения безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" на фоне того, что Москва заявила о якобы попытках Украины нанести им ущерб.

Напомним, прошлой неделе в России заявили, что Украина якобы пыталась атаковать газоперекачивающие станции, входящие в сеть поставок газа в Европу по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

В январе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отмечал "стратегический приоритет" поддержания безопасности в Черном море. В частности Турция будет требовать безопасности "зернового коридора" в Черном море для Украины.

Анкара уже не раз предлагала провести у себя мирные переговоры по Украине, но пока безрезультатно.

