В сентябре российские оккупанты захватили значительно меньше украинской территории, чем в августе.

В прошлом месяце, то есть, в сентябре российские оккупанты, вероятно, захватили примерно 250 квадратных километров территории Украины, сообщает разведка Великобритании в соцсети Х.

Отмечается, что это значительно меньше, чем в августе 2025 года, когда армии России удалось оккупировать примерно 465 кв. км украинской земли. По мнению британской разведки, заметное уменьшение связано с необходимостью передислокации своих войск.

"Это происходит после умеренного ежемесячного уменьшения количества захваченных территорий с июня по август 2025 года. Заметное уменьшение количества захваченных территорий с августа по сентябрь 2025 года очень вероятно связано с тем, что силы РФ сосредотачивались на передислокации нескольких российских дивизий вдоль линии фронта, в том числе воздушно-десантных дивизий, из Сумской области в Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области", - говорится в сообщении.

Также разведка Британии отмечает, что российские оккупанты продолжают продвижение в Днепропетровской области и сейчас ведут бои за города Алексеевка и Новогригорьевка. В начале или в середине октября, вероятно, оккупантам удалось захватить город Вербово.

"Войска РФ ведут бои за большую часть Купянска Харьковской области. Согласно сообщениям, российские войска захватили большинство высотных зданий в северной половине города, а украинские войска проводят операции по их очистке. Кроме того, силы РФ продолжают интенсивные усилия по окружению Покровска Донецкой области, ключевого украинского логистического узла на Донбассе", - добавляется в отчете.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Служба внешней разведки Украины утверждает, что Китай и Северная Корея постепенно поглощают Дальний Восток России, пока Кремль пытается попытаться уничтожить Украину. Указывается, что объем китайских инвестиций в этот регион по итогам 2025 года может достичь около 12 миллиардов долларов. Примечательно, что большинство инвестиционных соглашений касаются торговли, инфраструктурных проектов нет. По данным СВРУ, на территории от Владивостока до Урала на сегодня проживают до 2 миллионов китайцев, и эта цифра растет.

Также мы писали, что экс-командир роты Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий поделился, что Россия несмотря на наличие проблем в Донецкой области, перебрасывает личный состав в Запорожскую область. Дикий объяснил, что так враг пытается найти слабое место в обороне Украины. По словам Дикого, скорее всего, РФ пришли к выводу, что Силы обороны Украины перебрасывали войска с Запорожского направления. Поэтому, он не исключает, что оккупанты готовят наступление на этом направлении.

