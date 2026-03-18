США приказали всем своим посольствам срочно пересмотреть меры безопасности, - WP

По подсчетам Госдепа, только в Ираке было зафиксировано почти 300 атак на американские представительства.

США приказали дипломатическим представительствам по всему миру "немедленно" провести оценку мер безопасности, в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Как пишет The Washington Post, соответствующая телеграмма Госдепартамента, подписанная госсекретарем Марко Рубио, поступила во вторник.

Согласно распоряжению, "все дипломатические представительства по всему миру" должны созывать комитеты по чрезвычайным ситуациям – междисциплинарные группы, призванные выявлять угрозы и планировать действия в случае их возникновения - а также пересмотреть свою безопасность.

Аналогичные распоряжения уже направлялись дипломатическим представительствам на Ближнем Востоке в течение последних недель, однако распоряжение, изданное во вторник стало первым случаем, когда такой приказ был отдан всем дипломатическим представительствам по всему миру.

Видео дня

С начала войны в Иране 28 февраля несколько посольств США подверглись нападениям. Некоторые представительства были временно закрыты, а американскому персоналу было приказано покинуть многие страны. И хотя большинство угроз сосредоточено на присутствии США на Ближнем Востоке, также имели место несколько случаев насилия в других местах, включая выстрелы возле консульства США в Торонто и взрыв возле посольства США в Осло.

Согласно телеграммам Госдепартамента, группировки ополченцев в Ираке совершили 292 нападения на американские объекты с 28 февраля. Отмечается, что в некоторых случаях группы вооруженных людей приходили в дома, чтобы получить информацию о гражданах США.

В другом инциденте в выходные дни в многоквартирный дом, где проживали американские дипломаты в Израиле, попала "перехваченная, неразорвавшаяся иранская баллистическая боеголовка". О пострадавших не сообщалось, но в телеграмме отмечалось, что инцидент подчеркивает важность поиска убежища при срабатывании сигнализации.

Война в Иране - последние новости

По данным WSJ, Россия усилила поддержку Ирана в войне и передает спутниковые снимки и усовершенствованные технологии беспилотников, чтобы помочь Тегерану наносить удары по американским войскам в регионе.

Такая поддержка включает предоставление компонентов модифицированных беспилотников "Шахед", предназначенных для улучшения связи, навигации и наведения.

Также ранее стало известно, что директор Национального контртеррористического центра Соединенных Штатов Америки Джо Кент подал в отставку. Причиной он назвал несогласие с войной, которую Вашингтон ведет против Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: